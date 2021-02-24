【A股布局】股價不濟出招托市？ 美的啟動史上最大回購

A股疲軟，過往被視為長升長有的白馬股，沽壓零舍沉重，如上海機場（滬：600009）、金龍魚（深：300999），均由高位累積不少跌幅。

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美的集團（深：000333）也由高位最多回落近18%，日前公司宣布大型回購計劃，以集中競價交易方式，回購不超過1億股且不低於5,000萬股，回購價格不超過每股140元（人民幣，下同），以上限計算，回額規模可達140億元。

受消息刺激，美的股價終於逆市上漲，周三（24日）中午收報94.6元，反彈4%。

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事實上，美的財務實力雄厚，絕對有資格出來「維穩」。資料顯示，截至去年第三季止，公司手頭現金約665億元，歸屬於上市公司股東的淨資產約1,129億元。

之前，中國平安（滬：601318）也啟動過大型回購計劃，累計斥資近60億元回購。

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記者：林衛