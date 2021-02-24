  • 21°C
香港時間 : 2021224日 (三) 13:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【A股布局】股價不濟出招托市？ 美的啟動史上最大回購

股樓投資 12:53 2021/02/24

分享：

A股疲軟，過往被視為長升長有的白馬股，沽壓零舍沉重，如上海機場（滬：600009）、金龍魚（深：300999），均由高位累積不少跌幅。

【筍盤推介】 港島西上車屋苑位處名校網 5分鐘直達港鐵站 業主減價30萬 樓價只係「5字頭」，請按【見下頁

美的集團（深：000333）也由高位最多回落近18%，日前公司宣布大型回購計劃，以集中競價交易方式，回購不超過1億股且不低於5,000萬股，回購價格不超過每股140元（人民幣，下同），以上限計算，回額規模可達140億元。

受消息刺激，美的股價終於逆市上漲，周三（24日）中午收報94.6元，反彈4%。

【財政預算案2021】政府預料2020/21年度起計5年内　公屋總建屋量共約10.14萬個單位，請按【見下頁

事實上，美的財務實力雄厚，絕對有資格出來「維穩」。資料顯示，截至去年第三季止，公司手頭現金約665億元，歸屬於上市公司股東的淨資產約1,129億元。

之前，中國平安（滬：601318）也啟動過大型回購計劃，累計斥資近60億元回購。

【延伸閱讀】牛年部署：光大證券看好29隻股份 下月有望獲納入港股通，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +29
    +28

 

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

上海機場（滬：600009） 中國平安（滬：601318） 金龍魚（深：300999） 美的集團（深：000333） 中國 回購 A股

下一篇文章

【財政預算案2021】政府預料2020/21年度起計5年内　公屋總建屋量共約10.14萬個單位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多