[騰訊700] 騰訊傳獲開綠燈 入股意大利支付平台Satispay

科網巨頭騰訊(00700)續增歐洲投資。外電引述消息報道指，意大利當局批准騰訊對意大利移動支付平台Satispay的投資計劃。同樣獲批入股Satispay的，有美國網上支付公司Square (美 :SQ) 。騰訊中午收報696.5元，跌1.5%。

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消息指，騰訊與Square計劃分別向Satispay投資1500萬歐元。Satispay去年11月曾表示，新投資者將認購公司合共6800萬歐元的新股，以及購買總值2500萬歐元的少數權益。首席執行官達瑪索亦曾表示，公司目標是到2022年底，用戶數量將增加三倍。

Satispay成立於2013年，用戶可在其移動支付應用程序上，進行交易付款和貨幣兌換。

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