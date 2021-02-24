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[騰訊700] 騰訊傳獲開綠燈 入股意大利支付平台Satispay

股樓投資 12:48 2021/02/24

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科網巨頭騰訊(00700)續增歐洲投資。外電引述消息報道指，意大利當局批准騰訊對意大利移動支付平台Satispay的投資計劃。同樣獲批入股Satispay的，有美國網上支付公司Square (美 :SQ) 。騰訊中午收報696.5元，跌1.5%。

【滙豐控股5】瑞銀關注滙控未來增長動力 摩通維持減持評級 詳情請看[下一頁]

 消息指，騰訊與Square計劃分別向Satispay投資1500萬歐元。Satispay去年11月曾表示，新投資者將認購公司合共6800萬歐元的新股，以及購買總值2500萬歐元的少數權益。首席執行官達瑪索亦曾表示，公司目標是到2022年底，用戶數量將增加三倍。　　

Satispay成立於2013年，用戶可在其移動支付應用程序上，進行交易付款和貨幣兌換。

【騰訊700】傳騰訊獲83億美元貸款 較原定規模增加近四成  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 李尚毅

Square（美：SQ） 意大利 騰訊控股（00700） 港股

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