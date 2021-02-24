  • 20°C
香港時間 : 2021224日 (三) 13:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行業分析】去年券商行業盈利達1,500億 中信證券賺走1成利潤

股樓投資 11:54 2021/02/24

分享：

根據中國證券業協會的數據，2020年證券行業實現收入4,484.8億元（人民幣，下同），同比增長24.4%，實現淨利潤1,575.3億元，同比增長28%，共有127家證券公司實現盈利。

【美股焦點】科技股大調整 納指最多曾跌逾3% ARKK一度最跌逾一成，請按【見下頁

由此可見，去年IPO、股市大旺，對券商而言，肯定要豐收年。從上市券商的業績預報顯示，營業額破百億關口的公司，便有10家，包括中信證券（06030）、廣發證券（01776）、中國銀河（06881）等。

【筍盤推介】 港島西上車屋苑位處名校網 5分鐘直達港鐵站 業主減價30萬 樓價只係「5字頭」，請按【見下頁

至於淨利潤破百億的公司則有中信證券、國泰君安（02611）和廣發證券，分別達149億元、111億元和100億元。

值得注意是，作為龍頭公司的中信證券，其淨利潤便佔行業總利潤近1成；前三名公司則佔行業總利潤的23%左右。

 

【延伸閱讀】本周公布業績 重點港股一覽，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +14
    +13

 

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

中國 行業 中國銀河（06881） 國泰君安（02611） 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住