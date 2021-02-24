【行業分析】去年券商行業盈利達1,500億 中信證券賺走1成利潤

根據中國證券業協會的數據，2020年證券行業實現收入4,484.8億元（人民幣，下同），同比增長24.4%，實現淨利潤1,575.3億元，同比增長28%，共有127家證券公司實現盈利。

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由此可見，去年IPO、股市大旺，對券商而言，肯定要豐收年。從上市券商的業績預報顯示，營業額破百億關口的公司，便有10家，包括中信證券（06030）、廣發證券（01776）、中國銀河（06881）等。

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至於淨利潤破百億的公司則有中信證券、國泰君安（02611）和廣發證券，分別達149億元、111億元和100億元。

值得注意是，作為龍頭公司的中信證券，其淨利潤便佔行業總利潤近1成；前三名公司則佔行業總利潤的23%左右。

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記者：林衛