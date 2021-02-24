【財政預算案2021】政府將預留9億元提升旅遊資源　另預超過7億元支援旅遊業

財政司司長陳茂波於周三（24日）發表新一份財政預算案中提及，政府將預留9億元提升旅遊資源，另預超過7億元支援旅遊業。

受疫情嚴重打擊，本港旅遊業陷於停頓。除已向旅遊業提供近26億元的財政支援，政府會預留總數達9.34億元提升旅遊資源，當中1.69億元用作繼續開展本地文化、古蹟和創意旅遊項目，例如「鹽田梓藝術節」及「城市景昔」等，並會繼續改善行山徑的設施，以開拓更多綠色旅遊資源，為市民及旅客提供豐富的歷史文化及旅遊消閒體驗。

政府亦會預留7.65億元，支持旅發局重振旅遊業的工作。旅發局相繼推出「旅遊·就在香港」和「360 Hong Kong Moments」等推廣計劃，以帶動本地氣氛和消費、在客源市場進行推廣和保持曝光，並會在跨境旅遊陸續重啓時，推出「Open House Hong Kong」平台，促銷優惠吸引旅客。旅發局亦正全面審視在疫後新常態下香港旅遊的長遠定位，制訂適切策略，帶動旅遊業復蘇。

在保障公共衞生的大前提下，政府將考慮恢復放寬本地遊旅行團的羣組聚集限制，幫助旅遊業爭取營運空間。政府會和香港有密切經貿關係和疫情相對穩定的地區就「航空旅遊氣泡」進行商討及作出安排。

除以上各項措施外，政府亦會投放額外資源改善郊野公園、提升康樂設施及優化海濱等，既可在疫後為市民構建優質生活，亦有助吸引更多旅客來港。

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責任編輯：黎淑雯

