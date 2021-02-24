【財政預算案2021/22】料2萬名就業人士受惠 陳茂波撥款優化再培訓局計劃

在逾95億元紓解民困的措施中，除了支持企業外，政府亦推出支援就業人士，詳情如下：

繼去年撥款優化再培訓局的「特別‧愛增值」計劃後，已於今年1月推出第3期計劃，為受經濟影響的2萬名學員提供培訓和津貼；政府會邀請再培訓局於7月推出第4期計劃，為期半年至今年底，讓2萬名學員受惠。

政府計劃擴闊「持續進修基金」範疇，納入網上課程，以配合科技發展及進修模式的轉變，為市民提供更多元化的進修途徑，同時確保有效監管課程及教學質素。政府會就此諮詢業界，計劃於今年9月的新學期開始實施。

在2020／21財政年度，政府透過「防疫抗疫基金」在公私營機構共設立約3.1萬個有時限職位。截至1月底，已有約1.6人獲聘，並再撥款66億元，創造約3萬個不超過12個月的有時限職位。

另外， 為使失業人士多一個財政選項，政府設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，作為輔助措施，由政府提供擔保，申請人貸款額上限為在職期間平均每月收入的6倍，以8萬元為上限。首12個月只須還息，之後本金連利息最長可攤分5年償還，年利率固定1厘。申請人如按時全額還款，已繳付的利息將全數退還。自由職業人士如證明失去收入亦可申請。政府總擔保額為150億元，申請期為6個月。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐