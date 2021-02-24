【財政預算案2021】南向債券通爭年內開通　未來5年發行1755億元等值的綠色債券、推零售綠債

▲ 【財政預算案2021】南向債券通爭年內開通

財政司司長陳茂波宣讀《財政預算案》指出﹛落實「債券通」的南向交易將更便利內地投資者作多元化資產配置，金管局與人民銀行已成立工作小組推動「債券通」南向交易，爭取在年內開通。

陳茂波續指，他會領導策略小組成員包括財庫局、金管局、證監會、保監局、港交所，促進香港債券市場的多元化發展建立路線圖，強化債券市場的功能。

香港將提升本地債務工具中央結算系統（Central Moneymarkets Unit，CMU系統）的效率和容量，並引入新功能，應付「債券通」北向交易下與日俱增的市場需求，同時支持將來開通南向交易，為內地投資者提供風險可控的渠道參與本地及海外債券市場，長遠會將CMU系統發展成亞洲以至國際主要的中央證券託管平台。

港府計劃定期發行綠色債券，並會擴大「政府綠色債券計劃」的規模，建議將借款上限提升一倍至2000億元，未來5年因應市場情況，再發行合共約1755億元等值的綠色債券，嘗試擴大綠債發行的幣種、項目的種類和發行的渠道，豐富香港綠色金融的生態。陳茂波稱，計劃發行綠色零售債券，讓市民參與。

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編輯：麥德銘