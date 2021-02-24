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【財政預算案2021/22】推出逾95億元紓解民困措施 5項針對支援企業措施一覽

理財智慧 11:51 2021/02/24

分享：

在財政預算案2021/22中，財政司司長陳茂波公布總值約95億元支援各界企業及就業等紓解民困措施，當中推5項針對企業的寬減措施，其詳情如下

  • 寬減2020/21課稅年度百分之百的利得稅，上限為1萬元，全港12.8萬家企業受惠。有關扣減會在2020／21課稅年度的最終應繳稅款反映，政府收入將減少10.5億元；
  • 寬減2021/22年度第4季的非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5,000元為上限，其後兩季以每戶每季2,000為上限，估計涉及42萬個非住宅物業。政府收入將減少34億元；寬免2021/22年度的商業登記費，讓150萬名業務經營者受惠。政府收入會減少30億元；

  • 由今年4月起，繼續寬減75%非住宅用戶應繳水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為2萬元及1.25萬元，為期8個月，25萬個非住宅用戶受惠。政府收入將減少6.8億元；

  • 由今年4月起，繼續寬減現時適用於政府物業合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金及費用，為期6個月。同一時期內，應政府要求以致需要關閉處所的租戶，在關閉期間可繼續獲100%租金寬免。政府收入將減少14億元。

他又指，有鑑於疫情已持續超過一年，為繼續紓緩中小企資金周轉壓力，會優化「中小企融資擔保計劃」，把百分百特別擔保產品的申請時限延長至今年底；進一步提高每家企業最高貸款額，由12個月僱員薪金及租金的總和增至18個月，上限由500萬元增至600萬元；最長還款期由5年延長至8年；以及將「還息不還本」安排，由最長12個月增至18個月。

另外，考慮到疫情持續影響經濟活動，金管局聯同銀行業在去年5月推出「預先批核還息不還本」計劃，並去年11月延長計劃6個月至今年4月，覆蓋約12萬個合資格企業客戶。截至今年1月底，綜合上述計劃及銀行其他支援措施，銀行已經批准約5.9萬宗支援企業客戶個案，涉及金額約7,500億元。

 

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責任編輯：潘曉豐

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