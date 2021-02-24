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【大行點睇】料農曆新年假期帶動住宿收入 高盛上調同程藝龍目標價13%

股樓投資 12:26 2021/02/24

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高盛發表研究報告指，對同程藝龍（00780）2022年收入預估基本不變，維持「買入」評級，基於分部估值總和估值法（SOTP）將目標價由18.8元提升至21.2元。同程藝龍現升3.5%，報17.98元，今早曾上試18.72元，創年內新高。

高盛指，過去數月內地再度爆發疫情，所以當局鼓勵民眾在農曆年假期間「原地過年」，使鐵路及國內航空需求較預期低。根據交通部數據，農曆新年旅客出遊數字較2019及2020年幅跌76.8%及34.8%，但東部地區及熱點城市本地消費及餐飲活動則大增，而宅渡假、短途本地旅行愈趨受歡迎。

【滙豐控股5】滙豐去年稅前盈利倒退34% 勝市場預期並重啟派息 末期息每股0.15美元 (附加最新大行評級)  詳情請看[下一頁]

該行指，考慮現時趨勢及地方政府的嚴格管控，下調了對同程藝龍的預測，預期去年第四季收入將由按年下跌3%，擴大至跌8%，經調整淨利預測達2.84億元人民幣，較早前估計的近3.5億元人民幣減少。

【滙豐控股5】瑞銀關注滙控未來增長動力 摩通維持減持評級  詳情請看[下一頁]

高盛預期，今年首季同程藝龍收入將增長56%，此前估計為90%。料新年過後首季住宿預訂收入將達到2019年同期恢復107%，交通收入則恢復至2019年水平的約69%。
 

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撰文 : 趙家盈

交通 港股 大行報告 買入 目標價 同程藝龍（00780） 農曆新年 住宿

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