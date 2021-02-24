【財政預算案2021-22】陳茂波：推百分百擔保個人特惠貸款計劃 貸款額上限月入六倍 年利率一厘 分5年償還

財政司長陳茂波於早上11時在立法會宣讀財政預算案，他表示，今年財政預算案主題為「穩經濟 紓民困」。



為紓解民困，陳茂波指為使失業人士多一個財政選項，他建議設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」作為輔助措施，由政府提供擔保。

申請人貸款額上限為在職期間平均每月收入的六倍，以8萬元為上限。首12個月只須還息，之後本金連利息最長可攤分5年償還，年利率固定一厘。申請人如按時全額還款，已繳付的利息將全數退還。自由職業人士如證明失去收入亦可申請。政府總擔保額為150億元，申請期為6個月。隨後財經事務及庫務局（財庫局）會聯同按證保險公司稍後公布細節。

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記者：陳詠妍