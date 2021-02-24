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【國會暴亂】警員形容示威者似準備打仗 歸咎情報失誤

環球社會熱點 12:37 2021/02/24

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美國參議院繼續就國會暴亂事件舉行聽證會，多名作證的現任及離任國會執法人員把事件歸咎於情報失誤，因此警方難以應付闖入國會暴亂的示威者。警員作證時更指責特朗普支持者使用武器、無線電等裝備闖入國會，有如「準備打仗」（came prepared for war）。

獨立委員會調查特朗普 形式參考911襲擊 【下一頁】

前美國國會警察局長桑德（Steven Sund）於聽證會上表示，國會警方早已為當日可能出現的示威騷亂作好部署，但並非準備抵禦軍事形式的聯合攻擊。他表示示威者當日甚至放置炸彈企圖讓警方撤離國會大廈，形容他任職30年以來從未見過如此有組織的示威騷亂。

桑德強調，多個聯邦部門之間缺乏準確而完整的情報，導致國會暴亂發生難以迅速應付，而並非國會警察辦事不力。時任參議院警衛官斯滕格（Michael Stenger ）亦同意上述説法，稱他們在暴亂發生時缺乏情報支援，令警方整體部署出現失誤。

此外，聽證會上有執法人員表示，美國聯邦調查局（FBI）的一份報告中，曾警告當日或出現類似戰爭形式的暴力行為，但該份報告最終未能送到負責國會保安的警員手上。

民主黨人播片 斥特朗普煽動支持者闖國會 【下一頁】

桑德批評時任眾議院警衛官歐文（Paul Irving）拒絕讓國民警衛軍支援，認為將會帶來不良的公眾形象，導致沒有國民警衛軍協助撃退大量示威者。歐文則否認上述指控。

華盛頓特區代理警察局長康蒂三世（Robert Contee III）向議員表示，他對於國防部部署國民警衛軍協助平息騷亂所需的時間感到震驚。

參議院將於下周繼續舉行聽證會，屆時會邀請國防部官員，就事發當日部署的國民警衛軍計劃作證。

責任編輯：郭麗明

 

 

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