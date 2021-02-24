【財政預算案2021/22】「防疫抗疫基金」涉及逾3,000億元 陳茂波稱2月底撥10億設立疫苗保障基金

新一份財政預算案2021-2022年出爐，財政司司長陳茂波以「走出困境」為預算案的開頭，率先提及政府早在「防疫抗疫基金」撥出47億元支持醫管局的抗疫工作，同時政府額外撥款34億4400元，設置及營運位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及北大嶼山醫院香港感染控制中心，兩項設則分別於去年8月和本月底分階段投入服務。

同時，當局預留逾84億用於採購及接種新冠病毒疫苗，目標是在今年內為大部分香港市民免費接種。疫苗接種計劃已於本周二(23日)啓動，5個組別的市民獲安排優先接種。政府亦會在本月底向立法會財委會申請撥款10億元，設立疫苗保障基金。

另外，他預計「防疫抗疫基金」的項目和上一份預算案推出的各項紓困措施，共涉及超過三千億元，對本地生產總值的支持估計高於5%。

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責任編輯：潘曉豐