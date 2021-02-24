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Sony透露正籌備下一代PlayStation VR裝置　可支援PS5平台

科技 11:15 2021/02/24

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Sony最近宣布正在研發新款VR頭戴式裝置，並能支援PS5平台，但該產品不會在本年內推出。

索尼（Sony）的PlayStation VR頭戴式裝置至今推出已有4年，隨著新一代主機PS5推出，Sony最近宣布正在籌備下一代VR裝置，並能支援PS5平台，但就透露該產品不會在本年內推出。

＜＜【遊戲主機】PS5成為美國1月份銷售額冠軍　打破任天堂Wii遊戲機12年紀錄

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據外媒報道，Sony遊戲子公司 Sony Interactive Entertainment（SIE）行政總裁Jim Ryan最近透露，目前公司正研發全新VR系統，新一代VR裝置將會登陸 PS5 平台。Sony表示，新款VR頭戴式裝置會大幅提升解析度、視野範圍及操作互動性等表現。另外，玩家只需透過單一線路就能連接 PS5 使用，減低安裝複雜性。

此外，Sony表示將會配合新款VR裝置，推出全新操作控制配件，其中會加入DualSense使用特性，使產品更符合人體工學使用模式。不過，該產品仍處於開發階段，預計不會在本年內推出。此外，Sony並沒有提及新款VR裝置的售價、正式命名及推出日期等資訊，但表示日後會繼續為玩家提供最新消息。

責任編輯：李寶如

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