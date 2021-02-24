【財政預算案2021-22】陳茂波：預測今年香港經濟增長3.5%至5.5%　整體通脹率為1.6%

財政司司長陳茂波於周三（24日）發表新一份財政預算案，並預測今年經濟實質增長介乎3.3%至5.5%。

陳茂波預料香港經濟今年恢復正增長，但復蘇進程將視乎疫情發展。跨境人流和旅遊活動復元需時，經濟在上半年仍會面對較大挑戰。考慮到內外最新形勢，以及財政措施的提振作用，預測今年經濟實質增長介乎3.5%至5.5%。

通脹方面，外圍價格壓力料維持溫和。本地經濟在連續兩年收縮後，今年整體經濟活動仍將低於衰退前的水平，不會對本地成本構成明顯壓力。陳茂波預測今年整體通脹率與基本通脹率分別為1.6%和1%。

中期而言，香港會繼續受惠於內地的持續發展及全球經濟重心西向東移的大趨勢，經濟前景正面。國家經濟在「十四五」期間將會繼續提升，《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）的簽訂也會進一步推動區內經濟融合。另一方面，政府會努力解決土地和人才的制約，推動創科發展，投資教育和培訓人才，並加強與世界的連繫。綜觀以上各項因素，並考慮到經濟今年初步復蘇後，應續見追趕式增長，預測香港經濟在2022至2025年間，平均每年實質增長3.3%，基本通脹率則預計平均為2%。

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責任編輯：黎淑雯

