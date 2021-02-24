Tiger Woods炒車死過翻生 雙腳重傷一度被困車內（第二版）

美國高爾夫球名將老虎活士（Tiger Woods）在洛杉磯遇上嚴重車禍，Tiger Woods的腿部多處受傷，立即送院進行手術，右小腿需用鋼架固定，目前在醫院留醫，沒有生命危險。Tiger Woods一度被困車內，須由消防員救出，洛杉磯警方形容他能生存是非常幸運。

（第二版更新Tiger Woods團隊的聲明）

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Tiger Woods的經理人確認，其腿部需接受手術，並於當地時間周三（24日）凌晨，透過Tiger Woods的社交平台Twitter帳戶發表聲明。聲明引述當地醫生描述指，Tiger Woods右小腿有多處開放性骨折，需用鋼架固定，並使用螺絲釘等固定其他損傷。活士目前在醫院留醫，正在康復。

Tiger Woods當地周二（23日）早上7時左右，獨自駕駛車輛時發生意外，車輛突然翻側。

洛杉磯警察部門表示，Tiger Woods的車輛遭到嚴重破壞，他被發現時意識清醒。洛杉磯消防局局長奧斯比（Daryl Osby）於記者會上表示，Tiger Woods雙腿嚴重受傷，但沒有生命危險。

奧斯比指Tiger Woods發生車禍的位置，因為有下坡路、斜路和轉彎位，所以該地發生交通意外的頻率很高。他補充，Tiger Woods當時駕駛的SUV撞到路邊樹木，曾經數度翻側。雖然車頭已完全破壞，但安全氣袋亦已展開，Tiger Woods才能夠倖免於難。

▲ 活士的車輛翻側。

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意外原因仍在調查，《紐約時報》報道指料需時數日，甚至數周。報道引述當地警員指，現場沒有發現酒駕或藥物駕駛的證據。該路段車速限制為每小時45公里，Tiger Woods或「駕駛速度比平常更快」（greater speed than normal），而現場沒有發現車胎痕跡，代表Tiger Woods沒有試圖急速剎車。

美國前總統特朗普（Donald Trump）為Tiger Woods好友，他周二晚上祝願對方早日康復，並表示Tiger Woods毫無疑問地再次回歸（I have no doubt about it， he's going to be back）。

現年45歲的Tiger Woods過往戰績輝煌，擁有15個大滿貫冠軍。他早前接受採訪透露正在接受第5次背部手術，希望可以出戰4月美國高爾夫球大師賽。

責任編輯：李俊儀