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活士炒車死過翻生 雙腳重傷一度被困車內（第二版）

環球社會熱點 17:48 2021/02/24

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美國高爾夫球名將老虎活士（Tiger Woods）在洛杉磯遇上嚴重車禍，活士的腿部多處受傷，立即送院進行手術，右小腿需用鋼架固定，目前在醫院留醫，沒有生命危險。活士一度被困車內，須由消防員救出，洛杉磯警方形容他能生存是非常幸運。

（第二版更新活士團隊的聲明）

美國最高法院准查稅表 特朗普：延續史上最大政治獵巫 【下一頁】

活士的經理人確認，其腿部需接受手術，並於當地時間周三（24日）凌晨，透過活士的社交平台Twitter帳戶發表聲明。聲明引述當地醫生描述指，活士右小腿有多處開放性骨折，需用鋼架固定，並使用螺絲釘等固定其他損傷。活士目前在醫院留醫，正在康復。

活士當地周二（23日）早上7時左右，獨自駕駛車輛時發生意外，車輛突然翻側。

洛杉磯警察部門表示，活士的車輛遭到嚴重破壞，他被發現時意識清醒。洛杉磯消防局局長奧斯比（Daryl Osby）於記者會上表示，活士雙腿嚴重受傷，但沒有生命危險。

奧斯比指活士發生車禍的位置，因為有下坡路、斜路和轉彎位，所以該地發生交通意外的頻率很高。他補充，活士當時駕駛的SUV撞到路邊樹木，曾經數度翻側。雖然車頭已完全破壞，但安全氣袋亦已展開，活士才能夠倖免於難。

活士的車輛翻側。

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意外原因仍在調查，《紐約時報》報道指料需時數日，甚至數周。報道引述當地警員指，現場沒有發現酒駕或藥物駕駛的證據。該路段車速限制為每小時45公里，活士或「駕駛速度比平常更快」（greater speed than normal），而現場沒有發現車胎痕跡，代表活士沒有試圖急速剎車。

美國前總統特朗普（Donald Trump）為活士好友，他周二晚上祝願對方早日康復，並表示活士毫無疑問地再次回歸（I have no doubt about it， he's going to be back）。

現年45歲的活士過往戰績輝煌，擁有15個大滿貫冠軍。他早前接受採訪透露正在接受第5次背部手術，希望可以出戰4月美國高爾夫球大師賽。

責任編輯：李俊儀

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