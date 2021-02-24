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【Tiger Woods】炒車雙腳重傷 車身翻側一度被困

環球社會熱點 11:20 2021/02/24

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美國高爾夫球名將老虎活士（Tiger Woods）在美國洛杉磯遇上嚴重車禍，Tiger Woods的腿部多處受傷。Tiger Woods一度被困車內，須由消防員救出。美國當局指Tiger Woods受傷情況嚴重，需接受手術但沒有生命危險。美國前總統特朗普更向Tiger Woods送上祝福，希望Tiger Woods早日康復。

美國最高法院准查稅表 特朗普：延續史上最大政治獵巫 【下一頁】

活士當地周二（23日）早上7時左右，獨自駕駛車輛時發生意外，車輛突然翻側。洛杉磯警察部門表示，活士的車輛遭到嚴重破壞，活士被發現時的意識清醒。洛杉磯消防局局長奧斯比（Daryl Osby）其後於記者會上表示，活士雙腿嚴重受傷，但沒有生命危險。

奧斯比指活士發生車禍的位置，因為有下坡路、斜路和轉彎位，所以該地發生交通意外的頻率很高。他補充活士的汽車撞到路邊的樹木，並曾經數度翻側。雖然車頭已完全破壞，但安全氣袋亦已展開，活士才能夠倖免於難。

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活士的經理人其後確認，活士正在進行腿部手術。特朗普（Donald Trump）為活士好友，他在周二晚上祝願活士早日康復，並表示活士毫無疑問地再次回歸（I have no doubt about it, he's going to be back）。

現年45歲的活士過往戰績輝煌，擁有15個大滿貫冠軍。他早前接受採訪透露正在接受第5次背部手術，希望可以出戰4月美國高爾夫球大師賽。

責任編輯：李俊儀

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