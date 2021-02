【Tiger Woods】炒車雙腳重傷 車身翻側一度被困

美國高爾夫球名將老虎活士(Tiger Woods)在美國洛杉磯遇上嚴重車禍,Tiger Woods的腿部多處受傷。Tiger Woods一度被困車內,須由消防員救出。美國當局指Tiger Woods受傷情況嚴重,需接受手術但沒有生命危險。美國前總統特朗普更向Tiger Woods送上祝福,希望Tiger Woods早日康復。

美國最高法院准查稅表 特朗普:延續史上最大政治獵巫 【下一頁】

活士當地周二(23日)早上7時左右,獨自駕駛車輛時發生意外,車輛突然翻側。洛杉磯警察部門表示,活士的車輛遭到嚴重破壞,活士被發現時的意識清醒。洛杉磯消防局局長奧斯比(Daryl Osby)其後於記者會上表示,活士雙腿嚴重受傷,但沒有生命危險。

奧斯比指活士發生車禍的位置,因為有下坡路、斜路和轉彎位,所以該地發生交通意外的頻率很高。他補充活士的汽車撞到路邊的樹木,並曾經數度翻側。雖然車頭已完全破壞,但安全氣袋亦已展開,活士才能夠倖免於難。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

活士的經理人其後確認,活士正在進行腿部手術。特朗普(Donald Trump)為活士好友,他在周二晚上祝願活士早日康復,並表示活士毫無疑問地再次回歸(I have no doubt about it, he's going to be back)。

現年45歲的活士過往戰績輝煌,擁有15個大滿貫冠軍。他早前接受採訪透露正在接受第5次背部手術,希望可以出戰4月美國高爾夫球大師賽。

責任編輯:李俊儀