【輝瑞疫苗】澳洲接種出錯 2長者獲注射高達4倍劑量

新冠肺炎疫情全球大流行,澳洲本周展開新冠疫苗接種計劃,安老院長者獲安排優先接種輝瑞疫苗。但澳洲媒體指出,醫護人員接種輝瑞疫苗的過程出錯,為其中2名長者注射高達建議劑量4倍的輝瑞疫苗。澳洲衛生部長亨特表示,當局正調查事件。

【輝瑞疫苗】以色列:打兩劑可令感染機會大減近96% 【下一頁】

澳洲周一(22日)起為前綫醫護、安老院長者及工作人員優先接種新冠疫苗。但澳洲媒體報道,布里斯本一間護理院有兩名長者獲接種高於建議劑量的疫苗,分別為一名88歲男子及一名94歲女子。澳媒指醫生為兩名長者接種的輝瑞疫苗劑量,為建議劑量的4倍。

澳洲衛生部長亨特(Greg Hunt)表示:

目前尚未能確認(具體超出劑量),因為實際上很難說針筒内有甚麼,但最多不會超過4倍。

(It hasn't been confirmed, because it's actually really hard to be able to tell what was in the needle, but it couldn't have been more than four times.)