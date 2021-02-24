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【輝瑞疫苗】澳洲接種出錯 2長者獲注射高達4倍劑量

環球社會熱點 10:59 2021/02/24

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新冠肺炎疫情全球大流行，澳洲本周展開新冠疫苗接種計劃，安老院長者獲安排優先接種輝瑞疫苗。但澳洲媒體指出，醫護人員接種輝瑞疫苗的過程出錯，為其中2名長者注射高達建議劑量4倍的輝瑞疫苗。澳洲衛生部長亨特表示，當局正調查事件。

【輝瑞疫苗】以色列：打兩劑可令感染機會大減近96% 【下一頁】

澳洲周一（22日）起為前綫醫護、安老院長者及工作人員優先接種新冠疫苗。但澳洲媒體報道，布里斯本一間護理院有兩名長者獲接種高於建議劑量的疫苗，分別為一名88歲男子及一名94歲女子。澳媒指醫生為兩名長者接種的輝瑞疫苗劑量，為建議劑量的4倍。

澳洲衛生部長亨特（Greg Hunt）表示：

目前尚未能確認（具體超出劑量），因為實際上很難說針筒内有甚麼，但最多不會超過4倍。

（It hasn't been confirmed, because it's actually really hard to be able to tell what was in the needle, but it couldn't have been more than four times.）

亨特指兩名長者都來自同一間安老院，目前正接受密切監察，未有出現任何不良反應的跡象。亨特更表示涉事醫生嚴重違規，已即時退出疫苗接種計劃。

責任編輯：鄭錦玲

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