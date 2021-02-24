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【財政預算案2021】股票印花稅擬加3成至0.13%　港交所曾穿500：對決定失望、張華峰批殺雞取卵（第五版）

股市 16:00 2021/02/24

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【財政預算案2021】股票印花稅擬加3成至0.13%、未擬加利得稅薪俸稅

股票印花稅面臨上調。財政司司長陳茂波於財政預算案中正式公布，政府為增加收入，將提高股票印花稅，由現時買賣雙方各付0.1%，上調到0.13%。陳茂波稱，已充分考慮對證券市場和國際競爭力的影響，決定提交法案調整股票印花稅稅率。港府調高印花稅率消息於早市已流傳，港交所 （00388） 股價連跌三日，午後即跌穿500元，一度急瀉約12%低見489.6元。

就港府決定上調股票印花稅，港交所發言人回覆時表示，對政府提高股票交易印花稅的決定感到失望，但明白該稅項是政府收入的重要來源。港交所會與所有持份者緊密合作，繼續推動香港資本市場的持續成功、韌力、競爭力和吸引力。

金融服務界議員張華峰就指，政府無聽業界聲音，罔顧生存空間，對奄奄一息的中小券商造成重大打擊，形容金融服務業是香港唯一可以依賴的支柱行業，增加印花稅絕對是「殺雞取卵」，損害香港國際金融中心地位，加稅肯定是得不償失。

早前有份與張華峰一同出席財庫局會議，表達反對上調印花稅的富途控股高級合夥人鄔必偉就坦言，「作為業界失望是肯定的」，特別是今次加幅並不少而且業界共識是股票印花稅「不應加而是減」。

他補充，理解政府庫房短缺而決定加稅的考慮，但從今日港股反應及港交所（00388）的股價走勢，已可市場對加稅的反應，相信政府事前已充份考慮過。

北水午後走資逾150億元，可見【下一頁】

圖看主要市場印花稅水平

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陳茂波稱，受當前經濟環境及疫情影響，企業和市民普遍仍面對相當的財政壓力，目前不適宜調整作為政府主要收入來源的利得稅及薪俸稅稅率。不過，政府會持續審視，在適當時作出調整。

政府落實加股票印花稅，拖累券商股板塊。政府加股票印花稅中午前傳出，多隻券商股股價開始受壓，中午開市後均錄得超過5%跌幅。

截至下午1時許，耀才證券 （01428） 下試全日最低位，最新報2.1元，跌6.3%。國泰君安國際 （01788） 最新報1.44元，跌6.5%。海通國際 （00665） 最新報2.37元，跌5.2%或0.13%。

港交所中午公布去年業績，詳看【下一頁】

股票印花稅調高，買賣股票貴幾多？【下一頁】

預算案重點經濟和金融措施懶人包【按圖放大】

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國信程嘉偉：調高印花稅料不會對港股成交有重大影響

國信證券（香港）研究部副總裁程嘉偉認為，港交所累了一定升幅，市場只是借藉口回調，故政府加印花稅，港交所股價跌7%是過度反映。

對於市傳印花稅由0.1%，上調至0.13%，他稱，印花稅上調幅度較早前市場估計較低，而且手續費百分比高於印花稅，因此印花稅上調，相信不會對港股成交造成重大影響。

南向債券通爭取於年內推出，詳看【下一頁】

港交所將檢視整體第二上市制度【下一頁】

（第二版加入市場人士評論，第三版加入港交所回應，第四版加入張華峰評論）

相關文章：【財政預算案2021】政府再發行150億元iBond　銀債門檻降至60歲

相關文章：【復必泰】BioNTech疫苗周四抵港、台灣3月放寬入境　國泰連升兩日（第二版）

相關文章：【財政預算案2021】明年中大部分政府帳單及牌照繳費可使用「轉數快」

 

編輯：陳韻妍

港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 印花稅 財政預算案

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