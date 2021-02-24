【財政預算案2021】股票印花稅擬加3成至0.13%　港交所午後跌一成失500（第二版）

▲ 【財政預算案2021】股票印花稅擬加3成至0.13%、未擬加利得稅薪俸稅

股票印花稅面臨上調。財政司司長陳茂波於財政預算案中正式公布，政府為增加收入，將提高股票印花稅，由現時買賣雙方各付0.1%，上調到0.13%。陳茂波稱，已充分考慮對證券市場和國際競爭力的影響，決定提交法案調整股票印花稅稅率。港府調高印花稅率消息於早市已流傳，港交所 （00388） 股價連跌三日，午後跌逾一成，穿500元，暫報495元，成交增至85億元。

港交所中午公布去年業績，詳看【下一頁】

陳茂波稱，受當前經濟環境及疫情影響，企業和市民普遍仍面對相當的財政壓力，目前不適宜調整作為政府主要收入來源的利得稅及薪俸稅稅率。不過，政府會持續審視，在適當時作出調整。

股票印花稅調高，買賣股票貴幾多？【下一頁】

國信程嘉偉：調高印花稅料不會對港股成交有重大影響

國信證券（香港）研究部副總裁程嘉偉認為，港交所累了一定升幅，市場只是借藉口回調，故政府加印花稅，港交所股價跌7%是過度反映。

對於市傳印花稅由0.1%，上調至0.13%，他稱，印花稅上調幅度較早前市場估計較低，而且手續費百分比高於印花稅，因此印花稅上調，相信不會對港股成交造成重大影響。

南向債券通爭取於年內推出，詳看【下一頁】

港交所將檢視整體第二上市制度【下一頁】

（第二版加入市場人士評論）

相關文章：【財政預算案2021】政府再發行150億元iBond 銀債門檻降至60歲

相關文章：【復必泰】BioNTech疫苗周四抵港、台灣3月放寬入境 國泰連升兩日（第二版）

相關文章：【財政預算案2021】明年中大部分政府帳單及牌照繳費可使用「轉數快」

編輯：陳韻妍