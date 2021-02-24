【財政預算案2021】政府擬透過八達通及PayMe等分5個月派5000元電子消費券　莎莎全日彈近一成（第二版）

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案，政府計劃向合資格18歲或以上人士，分期發放5000元電子消費券，鼓勵及帶動本地消費，預計措施可惠及約720萬人，涉及約360億元財政承擔。據悉，政府擬聯絡八達通﹑支付寶﹑PayMe等現行儲值支付工具營辦商合作，連續5個月向市民派發消費券，每月1,000元，料盡快推出，市民須於月內在本地實體店或網店消費使用，不能累積，亦不可用於海外消費。

WeChat Pay HK表示，歡迎財政預算案公佈的電子消費券措施，WeChat Pay HK自2016年獲香港金融管理局頒發儲值支付工具牌照，公司將繼續全力支持香港本地電子化經濟發展，和市民及商戶共同抗疫。

個別零售股今早炒起，惟消息公布後升幅回吐。莎莎 （00178） 午後彈逾一成，盤中高見2.17元，全日升9.3%，收報2.11元；卓悅 （00653） 升6.1%，報0.209元。另外，新秀麗 （01910） 今早破頂，盤中高見15.58元，惟最終收跌0.8%，報14.6元；不過，港視 （01137） 午後跌逾5%，收報14.06元。

（第二版加入WeChat Pay HK回應）

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編輯：吳敏芳

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