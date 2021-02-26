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【財政預算案2021】政府擬透過八達通及PayMe等分期派5000元電子消費券　莎莎喘穩、港視跌約2%（第三版）

當炒股 11:52 2021/02/26

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新一份的財政預算案中，政府計劃向合資格18歲或以上人士，分期發放5000元電子消費券，鼓勵及帶動本地消費，預計措施可惠及約720萬人，涉及約360億元財政承擔。據悉，政府擬聯絡八達通﹑支付寶﹑PayMe等現行儲值支付工具營辦商合作，連續5個月向市民派發消費券，每月1,000元，料盡快推出，市民須於月內在本地實體店或網店消費使用，不能累積，亦不可用於海外消費。

WeChat Pay HK表示，歡迎財政預算案公佈的電子消費券措施，WeChat Pay HK自2016年獲香港金融管理局頒發儲值支付工具牌照，公司將繼續全力支持香港本地電子化經濟發展，和市民及商戶共同抗疫。

個別零售股昨急回後，今日個別發展，莎莎 （00178） 喘穩，現升1%，最新報1.94元。卓悅 （00653） 今日續跌，最新報0.193元，跌3.5%。另外，新秀麗 （01910） 回吐，最新報15.5元，跌逾2%；港視 （01137） 現報14.26元，跌2.5%。

受美國債息急升影響，港股跟隨美股下跌，恒指甫開瀉逾900點，零售股雖下跌仍跑贏大市。

（第二版加入WeChat Pay HK回應；第三版更新股價）

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編輯：吳敏芳

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