【Bitcoin】比特幣獲「契媽」力撐後止跌回穩　重上50000美元關

▲ Bitcoin重上50000美元。

Bitcoin比特幣大幅上落，比特幣周二曾跌18%，同時微軟（美：MS）創辦人蓋茨（Bill Gate）早前直言自己不是比特幣的粉絲，因為比特幣的開採會消耗大量能源，又指為馬斯克以外的其他投資者感到擔心一度觸發比特幣價格急跌。不過，比特幣終止跌回升，據coindesk報價系統，比特價回升至50000美元之上。

科技股女股神、獲網民稱為「契媽」的Cathie Wood指，對比特幣前景仍然正面，非常開心看到比特幣有一個健康的調整，「沒有一個市場可以直線上升」。不過，Cathie Wood未有透露透下Ark Investment是否有買入比特幣。

瑞銀環球財富管理投資總監Mark Haefele則對比特幣前景仍審慎，他在聲明中表示，建議客戶小心數碼貨幣的投機活動，除了監管風險，未來使用情況仍不明朗。

相關文章：【Bitcoin】蓋茨談比特幣：不及馬斯克富有應小心 比特幣再失守5萬美元（第二版）

相關文章：【科技股女股神】女股神Cathie Wood響應「buy the dip」 趁Tesla急瀉大手買入

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

編輯：陳韻妍