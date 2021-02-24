【港股市況】恒生指數高開70點　港交所績前穩、滙豐跌逾1%（不斷更新）

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【新股IPO】久久王食品通過上市聆訊 傳集資約3.9億元
道指隔一度急挫逾360點，最終升15點，港股今早亦高開。恒生指數開報30702點，升70點。港交所 （00388） 績前升近0.2%；滙豐 （00005） 逆市跌近1.2%。騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升近0.4%。
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即市走勢︰
【09：57】大市走勢反覆，港股再轉跌。
【09：53】油價隔晚個別走，三桶油今早亦個別發展，中石油 （00857） 升1.7%；中海油 （00883） 逆市跌3.5%；中石化 （00386） 升1.5%，破頂高見4.63元。
【09：50】濠賭股升勢未止，銀娛 （00027） 續升半成，破頂高見79.95元；金沙 （01928） 升1.8%。另外，永利 （01128） 升6%，破頂高見16.16元；美高梅 （02282） 升近4.4%，破頂高見14.42元；澳博 （00880） 升4.6%，破頂高見11.8元；新濠 （00200） 升近5.7%。
【09：45】大市最新轉升逾百點，恒指升125點，報30757點。
【09：42】361度 （01361） 股價升逾26%，破頂高見1.75元，成交516萬元。
【09：39】51信用卡 （02051） 今早回吐逾四成，報1.67元，曾低見1.15元。51信用卡上周五晚公布委任鄭海國為執行董事兼行政總裁，刺激股價昨升逾兩倍。
【異動股】51信用卡飆升2.7倍成交超4億元 銀行背景高管鄭海國接任CEO
【09：37】大市偏軟，恒指最新報30610點，轉跌22點，滙豐 （00005） 跌幅擴大近至2.4%，低見45.6元。
【09：34】科技股反彈，ATMX向好，阿里巴巴 （09988） 微升；騰訊 （00700） 升0.6%；美團 （03690） 升1.2%；小米 （01810） 升0.9%。
【09：33】滙豐早段 （00005） 跌近2%，低見45.8元。
【09：31】中生製藥 （01177） 升逾3%，高見8.68元。附屬公司北京泰德製藥與美國Graviton Bioscience簽訂海外授權合作協議，在大中華以外地區共同開發及商業化該集團自主研發的治療纖維化創新藥「TDI01」。
【09：26】數碼通 （00315） 績後升逾4%，開報4.75元。數碼通半年純利微升0.75%至2.67億元，擬派發中期股息每股14.5仙，按年不變。
【業績】數碼通中期盈利不變 維持派息14.5仙、10%用戶轉用5G
【09：25】濠賭股續造好，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升逾1%。
【09：20】恒生指數開報30702點，升70點。港交所 （00388） 績前升近0.2%；滙豐 （00005） 逆市跌近1.2%。騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升近0.4%。
【09：13】即月期指開報30601點，升18點或0.06%。
【09：05】人行將進行100億元人民幣7天期逆回購。
【09：04】恒指黑期跌約109點，報30574點。道指期貨微升6點，報31498點。
【07：45】港股ADR收報30555點，跌77點或近0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報46.29元，跌0.41元或近0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報703.5元，跌3.5元或近0.5%。恒指夜期收報30470點，跌113點，低水163點。
【07：30】美國長債息高企，惟聯儲局主席鮑威爾強調繼續維持寬鬆政策，道指一度急挫逾360點，收升15點，報31537點。標指升4點，收報3881點。納指早段最多曾瀉529點，最終跌67點，收報13465點。
責任編輯︰梁浩碩