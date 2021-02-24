【恒指夜期+ADR】騰訊ADR偏軟、網易ADR較港低2%　夜期跌54點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國債息上揚，10年期債息升穿1.4厘，不過未有激烈的沽貨行動，市場轉趨觀望，納指跌1%，夜期跟隨倒跌。騰訊ADR偏軟。

港府加股票印花稅，港股高開低走，大市高開70點後走勢反覆向下，恒生指數午後更曾跌逾1000點，而成交突破紀錄創新高。恒生指數收報29718點，跌914點，成交3530億元。港交所 （00388） 跌逾8%曾跌穿500元；快手科技 （01024） 跌逾8%；美團 （03690） 跌逾6%，中生製藥 （01177） 逆市升逾2%。

ADR 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 46.50 +0.8% 騰訊ADR 683.19 -0.6% 阿里巴巴美股 242.43 -0.1% 網易美股 175.67 -2.2% 京東美股 371.04 -0.7%

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【財政預算案2021】港府擬加股票印花稅3成、遠超內地 全球主要市場收多少？

【財政預算案2021】預案算「減糖」 寬減2020/21年度百分百薪俸稅、入息稅及利得稅、上限為1萬元

【財政預算案2021】政府再發行150億元iBond 銀債年齡上降至60歲

【財政預算案2021】港府未來5年發行155億綠色債券 計劃發行綠色零售債券

【孫運喜：波叔加稅 股市散水－ 同場加映答股環球】

即市走勢︰

【23：08】夜期跌54點

【22：30】美股開市，道指跌43點，納指跌70點或0.5%，標指跌3點。恒指夜期轉跌17點，低水39點。

【22：11】美債息急彈，恒指夜期報29738點，升42點，高水20點。

【20：59】【復必泰疫苗】首批復星BioNTech疫苗未完成出口程序 未能於明日抵港

【20：57】夜期升201點，報29897點，高水179點。

【20：50】【財政預算案2021】陳茂波：不會以一兩天股市升跌與印花稅扣上關係

【18：54】夜期報29843點，升147點，高水125點。

【18：02】恒指夜期升162點，報29858點，高水140點。

【18：01】港府近30年來首加股票印花稅 對後市有何影響？

【18：00】華置料去年盈利倒退20%至30% 所持恒大股票虧損58億、收息20億

【16：30】即月期指收報29696點，跌887點或2.9%，低水22點。

【16：27】恒生指數諮詢結果將於3月1日公布

【16：20】康聖環球基因申請來港上市 陳啟宗家族旗下晨興為最大股東

【16：10】恒生指數收報29718點，跌914點，成交3530億元破紀錄。港交所 （00388） 跌逾8%曾跌穿500元，為表現最差藍籌；快手科技 （01024） 跌逾8%；美團 （03690） 跌逾6%，中生製藥 （01177） 逆市升逾2%。

【16：00】恒指U盤前跌928點，報29704點。

【15：53】美銀：印花稅調高不利港交所擴大投資者基礎 對機構投資者衝擊大

【15：30】港股尾市跌926點，報29705點，主板成交3187億元。

【15：20】大市下挫，反向ETF上升，FI二南方恒指 （07500） 升6%，高見4.244元。

【15：05】大市成交3033億元，已突破周一3026億成交。

【15：01】港股成交已達3000億元，最新3008億元。

【15：00】內地股市下跌，上證全日跌近2%；深證跌2.4%；創業板指跌近3.4%。

【14：44】東亞 （00023） 股價績後跌幅擴大，股價最新跌近6%，低見17.8元。

【14：35】資助車主購買新電動車、減首次登記稅 電動車股急跌

【14：25】大市跌勢略為再喘定，恒指跌約950點，報29681點。

【14：17】港股進一步跌至約1100點，報29535點。

【14：15】公用股逆市揚，中電 （00002） 、煤氣 （00003） 升2%；電能實業 （00006） 升逾1%；長建 （01038） 升0.1%。

【14：14】美團 （01810） 最新跌逾7%；小米 （01810） 跌6%；騰訊 （00700） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌近3%。

【14：08】科指跌6%，報9261點，跌602點。

【14：04】大市曾跌1000點，最新跌972點，報29659點。

【14：01】港交所跌幅再擴大至一成，報498元。

【13：48】納指期貨最新跌百點或0.8%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌3%，跌穿700元水平；美團 （03690） 跌逾6%，小米 （01810） 跌逾4%。

【13：40】大市最新跌約800點，報29836點。

【13：34】科指午後跌5%，最新報9372點，跌491點。

【13：18】港交所 （00388） 跌勢喘定，最新跌8.2%，報512.5元，午後一度低見489.6元。

【13：10】康希諾生物 （06185） 逆市升3%，高見384元。

【康希諾疫苗】康希諾新冠疫苗「克威莎」獲內地受理上市申請 單針14日效用率68.83%

【13：10】港股跌900點，報29722點。

【13：09】耀才證券 （01428） 下試全日最低位，最新報2.1元，跌6.3%。國泰君安國際 （01788） 最新報1.44元，跌6.5%。海通國際 （00665） 最新報2.37元，跌5.2%或0.13%。

【13：01】港交所 （00388） 一度跌穿500元水平，低見493.6元，最新報501元，跌一成。

【13：00】港股午後初段跌800點，報29811點，跌820點，港交所 （00388） 跌一成，低見501元。

石SIR今日推介萬洲國際

【12：43】財政司司長陳茂波於財政預算案中公布，政府為了增加收入，將提高股票印花稅，由現時買賣雙方各付0.1%，上調到0.13%。

【財政預算案2021】政府加股票印花稅後 股民買賣股票貴幾多？

【12：30】東亞銀行去年純利升1成 減派末期息31%

【12：05】港交所去年多賺23% 增派第二次中期息49%至4.46元

【12：00】恒指半日跌586點，報30045點，30000點失而復得，成交1790億元。港交所 （00388） 跌逾5%；快手科技 （01024） 續跌近8%；中生製藥 （01177） 逆市升逾4%。

【11：45】港股中午收市前跌約510點，報30121點。

【11：35】大市最新跌約620點，重上三萬點。

【11：30】內地股市向下，上證半日跌近1.6%；深證跌近1.9%；創業板指跌近2.6%。

【11：28】港交所 （00388） 一度跌9%低見506元，創2015年以來最大跌幅，最新報517元，跌近7.4%。

【11：24】大市跌逾700點，報29890點，跌741點。

【11：23】港交所 （00388） 跌幅擴大至逾8%，低見509元。

【11：16】美團 （03690） 最新跌逾半成，低見370.8元。

【11：11】大市跌逾600點，跌穿30000點。

【11：11】港交所 （00388） 跌幅擴至7%，低見516元。

【11：10】恒指最新跌519點，報30113點，港交所 （00388） 跌逾5%，報528元。

【11：08】保利協鑫 （03800） 跌一成，低見2.44元。

【11：00】財政司司長陳茂波將宣讀財政預算案。

【10：58】港股跌勢略為喘定，恒指跌355點，報30276點。

【10：57】財政預算案傳派電子消費券 莎莎升逾一成

【10：55】快手科技 （01024） 跌幅擴大至8%，低見327元，成交21億元。

【10：52】大市跌幅擴大至500點。

【10：50】港交所 （00388） 最新跌4%。市場消息指出將提高股票印花稅，由0.1%調高至0.13%。

【財政預算案2021】市傳將調高股票印花稅 港交所跌逾3%

【10：49】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌1.7%；美團 （03690） 跌4.8%。

【10：48】港股最新跌400點，30232點。

【10：42】大市跌幅曾擴大至逾300點，跌至30300點水平，最新報30342點，跌290點。

【10：33】車股未止跌，吉利 （00175） 續跌近4%、比亞迪 （01211） 跌3%；長汽 （02333） 跌近4.5%；華晨 （01114） 跌近1.2%。

【10：27】財政司司長陳茂波將於今日在立法會宣讀財政預算案。預算案公布前，港股跌幅擴大至約200點，報30430點。

【財政預算案2021】今早宣讀財政預算案 陳茂波：準備迎接忙碌的一天

【10：26】米格國際 （01247） 溢價近6.7%配股，股價升逾六成，破頂高見0.117元。

【10：21】港交所 （00388） 跌幅擴大至2.4%，低見543元。

【10：10】水泥股造好，海螺 （00914） 升4%；中建材 （03323） 升逾8%；潤泥 （01313） 升逾2%。

【異動股】受惠需求及價格上升、水泥板塊走強 山水水泥、中國建材漲5%

【10：07】快手科技 （01024） 續跌5%，低見336.8元。

【快手股價】快手昨納恒生科指國指 今日再挫半成

【10：04】港交所 （00388） 績前轉跌0.5%；東亞 （00023） 績前跌2.4%。

【10：03】大市最新跌約65點，報30567點。

【10：02】久久王食品通過上市聆訊 傳集資約3.9億元

【09：57】大市走勢反覆，港股再轉跌。

【09：53】油價隔晚個別走，三桶油今早亦個別發展，中石油 （00857） 升1.7%；中海油 （00883） 逆市跌3.5%；中石化 （00386） 升1.5%，破頂高見4.63元。

【09：50】濠賭股升勢未止，銀娛 （00027） 續升半成，破頂高見79.95元；金沙 （01928） 升1.8%。另外，永利 （01128） 升6%，破頂高見16.16元；美高梅 （02282） 升近4.4%，破頂高見14.42元；澳博 （00880） 升4.6%，破頂高見11.8元；新濠 （00200） 升近5.7%。

【09：45】大市最新轉升逾百點，恒指升125點，報30757點。

【09：42】361度 （01361） 股價升逾26%，破頂高見1.75元，成交516萬元。

【體育用品股】惠譽：361度業務逐漸從疫情中復甦 股價大升三成

【09：39】51信用卡 （02051） 今早回吐逾四成，報1.67元，曾低見1.15元。51信用卡上周五晚公布委任鄭海國為執行董事兼行政總裁，刺激股價昨升逾兩倍。

【異動股】51信用卡飆升2.7倍成交超4億元 銀行背景高管鄭海國接任CEO

【09：37】大市偏軟，恒指最新報30610點，轉跌22點，滙豐 （00005） 跌幅擴大近至2.4%，低見45.6元。

【09：34】科技股反彈，ATMX向好，阿里巴巴 （09988） 微升；騰訊 （00700） 升0.6%；美團 （03690） 升1.2%；小米 （01810） 升0.9%。

【09：33】滙豐早段 （00005） 跌近2%，低見45.8元。

【09：31】中生製藥 （01177） 升逾3%，高見8.68元。附屬公司北京泰德製藥與美國Graviton Bioscience簽訂海外授權合作協議，在大中華以外地區共同開發及商業化該集團自主研發的治療纖維化創新藥「TDI01」。

【09：26】數碼通 （00315） 績後升逾4%，開報4.75元。數碼通半年純利微升0.75%至2.67億元，擬派發中期股息每股14.5仙，按年不變。

【業績】數碼通中期盈利不變 維持派息14.5仙、10%用戶轉用5G

【09：25】濠賭股續造好，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升逾1%。

【09：20】恒生指數開報30702點，升70點。港交所 （00388） 績前升近0.2%；滙豐 （00005） 逆市跌近1.2%。騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升近0.4%。

【09：13】即月期指開報30601點，升18點或0.06%。

【09：05】人行將進行100億元人民幣7天期逆回購。

【09：04】恒指黑期跌約109點，報30574點。道指期貨微升6點，報31498點。

【07：45】港股ADR收報30555點，跌77點或近0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報46.29元，跌0.41元或近0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報703.5元，跌3.5元或近0.5%。恒指夜期收報30470點，跌113點，低水163點。

【07：30】美國長債息高企，惟聯儲局主席鮑威爾強調繼續維持寬鬆政策，道指一度急挫逾360點，收升15點，報31537點。標指升4點，收報3881點。納指早段最多曾瀉529點，最終跌67點，收報13465點。

道指升15點港股ADR跌77點 美滙指數升0.1%

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責任編輯︰梁浩碩