▲ 【美股焦點】Square季度收入按年增1.4倍 斥1.7億美元購比特幣

數碼支付公司Square（美：SQ）公布業績，季度經調整每股盈利0.32美元，較市場預期的0.24美元為好，期內收入按年增1.4倍至31.6億美元，略高於市場預期的31.1億美元。Square收報256.59美元，跌4.3%，股價盤後再跌半成，報243.5美元。

Square第四季度Cash Appe淨利為3.77億美元，於12月Cash App的每月活躍客戶為3600萬，按年增逾2倍。Square指，2020年有逾300萬名客戶在Cash App上買賣了比特幣，而單是2021年在1月，就有逾100萬名Cash App客戶首次購買了比特幣。

Square又表示，買入了約3,318個比特幣，總購買價為1.7億美元，計及之前購買的5000萬美元比特幣，相當於集團總資產值5%。Square表示，相信加密貨幣是一項經濟賦權工具，並為個人提供了一種參與全球貨幣體系並確保自己財務前景的方式。

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責任編輯︰梁浩碩