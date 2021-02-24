▲ 【財政預算案2021】預算案據悉全民派錢無望 退稅規模大縮水

新一份財政預算案2021將於今日公布，政府財赤預計高達約3,000億元創回歸以來新高。據悉財政預算案將無全民派錢，而中產、基層齊齊要「減糖」。當中，據知今年仍會退稅，不過相對去年退稅百分百及上限2萬元，今年一定大縮水。

另外，今年不會再有公屋免租1個月；綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼等也不會再出「雙糧」，但都會「加料」。

預算案將首次開創設立政府擔保的個人貸款計劃，失業一段合理時間的人士可申請在職時月薪6倍、上限8萬元的個人貸款，年息僅1厘，還款期最長為5年。若期內還清貸款，更可以申請退回利息。

消息：預算案設失業貸款 月薪6倍上限8萬，詳情【下一頁】

預算案據了解將為臨時工加碼，創造就業機會；針對受疫情重創的旅遊業界，政府注資並延長下月初屆滿的「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，及以接待出入境旅客量計算資助的「旅行社鼓勵計劃」。

土地房屋方面，去年財政預算案公布物色8幅分別位於元朗、屯門及大埔的棕地。今年預算案將公布，以當中的元朗沙埔用地及屏山北用地，興建1.4萬個公營房屋單位。當局亦正計劃今年內，公布新一批有潛質作住宅發展的棕地。

康體文娛方面，政府打算撥款約3億元提升足球場設施，包括國際標準的5人足球場數目，及更新11人標準足球場的人造草地；斥資數億元優化郊野公園配套，例如增加營地及野外活動設施、翻新燒烤場、增建營地公廁等；復修一些歷史遺迹，包括大潭郊野公園內的戰時爐灶。

據報預算案不會放寬現時針對電動車提供的稅務優惠，但會增加投資於充電位等基建。

另外，早前本地傳媒引述消息指，政府會繼續推出通脹掛鈎債券（iBond）及銀色債券，其中iBond 2021發行規模會較去年的150億元高，保證息率則維持2厘，而銀債亦會降低原本65歲的入場年齡要求。

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責任編輯︰梁浩碩