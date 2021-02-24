【財政預算案2021】預算案「減糖」、分期發放5000元電子消費券　寬減薪俸稅、入息稅及利得稅、上限為1萬元

▲ 【財政預算案2021】預算案「減糖」 寬減2020/21年度百分百薪俸稅、入息稅及利得稅、上限為1萬元

新一份財政預算案2021今日公布，陳茂波預期，下一財政年度雖然收入有所改善，但由於推出逆周期財政措施，加上經常開支持續上升，財政赤字為1016億元，相等於本地生產總值3.6%。面對目前的特殊環境，政府應善用財政儲備，適時為市場注入動力，刺激經濟，因此除了分期發放5000元電子消費券，將會寬減2020/21年度百分之百的利得稅、薪捧稅及個人入息稅，上限為1萬元。

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未來五個財政年度均會錄得赤字

【12：42】陳茂波估計，政府經營帳目在這五個年度中，每年都會錄得赤字，非經營帳目則在2022/23年度至2024/25年度會錄得赤字。經營帳目在2021/22年度的預計赤字，主要是本財政預算案的一次性紓緩措施及部分去年公布的紓困措施所致，其後四年經營帳目的預計赤字，則是經常開支比收入為高所致。上述預測未有計及未來四年政府可能推出的退稅及紓緩措施。

預計至2026年3月底，財政儲備為7758億元，相當於本地生產總值22%，或12個月的政府開支。

為增加收入，將調高股票印花稅

【12：40】政府為了增加收入，將提高股票印花稅，由現時買賣雙方各付0.1%，上調到0.13%。港交所股價連跌三日，曾跌逾8%。

政府調高股票印花稅詳情及市場意見【下一頁】

私家車首次登記稅各稅階的稅率提高15%、牌照費增加30%

【12：37】建議將私家車（包括電動私家車）首次登記稅各稅階的稅率提高15%，牌照費增加30%。上述調整今日已刊憲生效，但其他汽車類別則不受影響。電動私家車「一換一」計劃下的首次登記稅最高寬免額會相應提升至28.75萬元，而一般電動私家車的寬免額上限則維持不變。運輸署亦會繼續進行「擠塞徵費」及中環電子道路收費先導計劃研究，以期善用路面空間，紓緩交通擠塞。

預留逾9億元提升旅遊資源

【12：35】預留7.65億元，支持香港旅遊發展局（旅發局）重振旅遊業的工作。旅發局相繼推出「旅遊·就在香港」和「360 Hong Kong Moments」等推廣計劃，以帶動本地氣氛和消費、在客源市場進行推廣和保持曝光，並會在跨境旅遊陸續重啓時，推出「Open House Hong Kong」平台，促銷優惠吸引旅客。旅發局亦正全面審視在疫後新常態下香港旅遊的長遠定位，制訂適切策略，帶動旅遊業復蘇。

【12：30】受疫情嚴重打擊，本港旅遊業陷於停頓。除已向旅遊業提供近26億元的財政支援，我會預留總數達9.34億元提升旅遊資源，當中1.69億元用作繼續開展本地文化、古蹟和創意旅遊項目，例如「鹽田梓藝術節」及「城市景昔」等，並會繼續改善行山徑的設施，以開拓更多綠色旅遊資源，為市民及旅客提供豐富的歷史文化及旅遊消閒體驗。

分期發放總額5000元的電子消費券

【12：25】政府將會向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5000元的電子消費券，鼓勵及帶動本地消費。預計措施可惠及約720萬人，涉及約360億元財政承擔。政府會物色合適的儲值支付工具營辦商協助推行計劃，並會盡快公布計劃細節。

【12：20】港交所 （00388） 將檢視整體第二上市制度，包括非同股不同權架構的大中華公司是否需要屬創新科技公司，才能透過新設立的渠道在港作第二上市，及相應的市值要求。

港交所檢視第二上市制度【下一頁】

【12：10】為鼓勵更多房託基金在香港上市，未來2年獲證監會認可並在香港上市的合資格房託基金將獲資助其付予本地專業服務提供者費用的七成，上限為每隻基金800萬元。證監會稍後會公布詳情。多隻房託股份，如領展 （00823） 股價急升。

房託基金可獲政府費用資助【下一頁】

【12：00】財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份財政預算案，陳茂波表示，計劃在本年度繼續發行不少於240億元的銀色債券和不少於150億元的通脹掛鈎債券（即iBond）。

政府建議將政府債券計劃的借款上限由2000億元提升至3000億元，以便有足夠空間發債，達致持續發展債券市場的目標。此外，亦會將合資格認購銀色債券的年齡由65歲降至60歲。

有關iBond及銀債發行，詳見【下一頁】

【11：50】港府計劃定期發行綠色債券，並會擴大「政府綠色債券計劃」的規模，建議將借款上限提升一倍至2000億元，未來5年因應市場情況，再發行合共約1755億元等值的綠色債券，嘗試擴大綠債發行的幣種、項目的種類和發行的渠道，豐富香港綠色金融的生態。陳茂波稱，計劃發行綠色零售債券，讓市民參與。

南向債券通爭年內開通，未來5年發行1755億元綠色債券【下一頁】

為失業人士設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」

【11：40】為使失業人士多一個財政選項，政府建議設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，作為輔助措施，由政府提供擔保，申請人貸款額上限為在職期間平均每月收入的6倍，以8萬元為上限。首12個月只須還息，之後本金連利息最長可攤分五年償還，年利率固定一厘。申請人如按時全額還款，已繳付的利息將全數退還。自由職業人士如證明失去收入亦可申請。政府總擔保額為150億元，申請期為六個月。財經事務及庫務局（財庫局）會聯同按證保險公司稍後公布細節。

預算案將首次開創設立政府擔保的個人貸款計劃，失業一段合理時間的人士可申請在職時月薪6倍、上限8萬元的個人貸款，年息僅1厘，還款期最長為5年。若期內還清貸款，更可以申請退回利息。

有關失業貸款詳情【下一頁】

【11：40】所有政府表格和牌照申請，除非受法律或操作因素局限，於明年中可採取電子方式提交。此外，大部分政府帳單及牌照的相關繳費亦會於明年中起配備電子支付選項（包括「轉數快」）。

電子支付趨普及【下一頁】

政府物業租戶處所在關閉期間可繼續獲100%租金寬免

【11：30】陳茂波指，將寬免2021/22年度的商業登記費，讓150萬名業務經營者受惠。由今年4月起，繼續寬減非住宅用戶75%的應繳水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為2萬元及1.25萬元，為期8個月，25萬個非住宅用戶受惠。政府收入將減少6.8億元。

今年四月起，繼續寬減現時適用於政府物業合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金及費用，為期6個月。同一時期內，應政府要求以致需要關閉處所的租戶，在關閉期間可繼續獲100%租金寬免。政府收入將減少14億元。

寬減四季的非住宅物業差餉、首兩季每戶5000元為上限

【11：30】政府同時寬減2021/22年度四季的非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5000元為上限，其後兩季以每戶每季2000元為上限，估計涉及42萬個非住宅物業；政府收入將減少34億元。考慮到疫情持續影響經濟活動，金管局聯同銀行業在去年5月推出「預先批核還息不還本」計劃，截至今年1月底，綜合上述計劃及銀行其他支援措施，銀行已經批准約5.9萬宗支援企業客戶個案，涉及金額約7500億元。

為參加2022年考生代繳考試費

【11：25】領取社會保障金額的合資格人士方面，將發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，額外開支約23.8億元。在職家庭津貼及以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼亦作相若安排。政府並為參加2022年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費，開支1.5億元。

為住宅用戶提供1000元電費補貼

【11：20】並會寬減2020/21年度百分之百的利得稅，上限為1萬元，全港12.8萬家企業受惠。有關扣減會在2020/21課稅年度的最終應繳稅款反映。同時寬減2020/21課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元，全港187萬名納稅人受惠。有關扣減會在2020/21課稅年度的最終應繳稅款反映。

寬減2021/22年度四季的住宅物業差餉，首兩季以每戶每季150元為上限，其後兩季以每戶每季1000元為上限，估計涉及295萬個住宅物業。為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1000元的電費補貼。

陳茂波料香港經濟2022-2025年平均實質增長3.3%【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩