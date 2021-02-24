【財政預算案2021】預案算「減糖」　寬減2020/21年度百分百薪俸稅、入息稅及利得稅、上限為1萬元

▲ 【財政預算案2021】預算案據悉全民派錢無望 退稅規模大縮水

新一份財政預算案2021將於今日公布，政府財赤預計高達約3,000億元創回歸以來新高。陳茂波指，寬減2020/21年度百分之百的利得稅，上限為1萬元，全港12.8萬家企業受惠。有關扣減會在2020/21課稅年度的最終應繳稅款反映，政府收入將減少10.5億元。

為住宅用戶提供1000元電費補貼

寬減2020/21課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元，全港187萬名納稅人受惠。有關扣減會在2020/21課稅年度的最終應繳稅款反映。寬減2021/22年度四季的住宅物業差餉，首兩季以每戶每季150元為上限，其後兩季以每戶每季1000元為上限，估計涉及295萬個住宅物業。為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1000元的電費補貼。

為參加2022年考生代繳考試費

領取社會保障金額的合資格人士方面，將發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，額外開支約23.8億元。在職家庭津貼及以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼亦作相若安排。政府並為參加2022年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費，開支1.5億元。

寬減四季的非住宅物業差餉、首兩季每戶5000元為上限

政府同時寬減2021/22年度四季的非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5000元為上限，其後兩季以每戶每季2000元為上限，估計涉及42萬個非住宅物業；政府收入將減少34億元。考慮到疫情持續影響經濟活動，金管局聯同銀行業在去年5月推出「預先批核還息不還本」計劃，截至今年1月底，綜合上述計劃及銀行其他支援措施，銀行已經批准約5.9萬宗支援企業客戶個案，涉及金額約7500億元。

政府物業租戶處所在關閉期間可繼續獲100%租金寬免

陳茂波指，將寬免2021/22年度的商業登記費，讓150萬名業務經營者受惠。由今年4月起，繼續寬減非住宅用戶75%的應繳水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為2萬元及1.25萬元，為期8個月，25萬個非住宅用戶受惠。政府收入將減少6.8億元。

今年四月起，繼續寬減現時適用於政府物業合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金及費用，為期6個月。同一時期內，應政府要求以致需要關閉處所的租戶，在關閉期間可繼續獲100%租金寬免。政府收入將減少14億元。

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預算案將首次開創設立政府擔保的個人貸款計劃，失業一段合理時間的人士可申請在職時月薪6倍、上限8萬元的個人貸款，年息僅1厘，還款期最長為5年。若期內還清貸款，更可以申請退回利息。

為失業人士設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」

為使失業人士多一個財政選項，政府建議設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，作為輔助措施，由政府提供擔保，申請人貸款額上限為在職期間平均每月收入的6倍，以8萬元為上限。首12個月只須還息，之後本金連利息最長可攤分五年償還，年利率固定一厘。申請人如按時全額還款，已繳付的利息將全數退還。自由職業人士如證明失去收入亦可申請。政府總擔保額為150億元，申請期為六個月。財經事務及庫務局（財庫局）會聯同按證保險公司稍後公布細節。

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另外，早前本地傳媒引述消息指，政府會繼續推出通脹掛鈎債券（iBond）及銀色債券，其中iBond 2021發行規模會較去年的150億元高，保證息率則維持2厘，而銀債亦會降低原本65歲的入場年齡要求。

【財政預算案2021】政府據報擬加碼推iBond 銀色債券入場年齡降低

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責任編輯︰梁浩碩