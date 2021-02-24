道指升15點港股ADR跌77點　美滙指數升0.1%

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庫克 : 蘋果計劃增加年度股息 股價收市僅微跌
道指升15點
美國長債息高企，惟聯儲局主席鮑威爾強調繼續維持寬鬆政策，道指一度急挫逾360點，收升15點，報31537點。標指升4點，收報3881點。納指早段最多曾瀉529點，最終跌67點，收報13465點。
港股ADR跌77點
港股ADR收報30555點，跌77點或近0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報46.29元，跌0.41元或近0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報703.5元，跌3.5元或近0.5%。指夜期收報30470點，跌113點，低水163點。
紐約期油跌近0.1%
油價個別發展，市場注視德州復產進度，紐約期油收報61.67美元，跌3美仙或近0.1%。布蘭特期油收報65.37美元，升0.13美元或0.2%。
美滙指數升0.1%
美元反覆向好，美滙指數升0.1%，報90.12。歐元兌美元報1.2145；美元兌日圓報105.22。
美國10年期債息報1.34厘。
紐約期金跌0.1%
美元反彈金價下跌，紐約期金收報1805.9美元，跌2.5美元或0.1%。現貨金於1805美元水平。
責任編輯︰梁浩碩
欄名 : 金股滙行情