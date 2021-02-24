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【開市9點半】鮑威爾暗示唔似有高通脹言論有助托市　資金轉炒傳統股會放慢？

股市 07:01 2021/02/24

分享：

（1）美國聯儲局主席鮑威爾出席聽證會時表示，暗示不似會有高通脹，重申會繼續買債，直到低失業率及通脹穩定處2%水平，美股及環球股市場外表現走勢一致，均出現跌幅收窄，反映市場此前通脹上升的憂慮已見紓緩，不過，仍需要緊盯美國10年期債息走勢，以作進一步的判斷，目前美國10年期債息雖然遏止上升，但仍高企於1.349厘。資金由新經濟股轉往傳統經濟股的趨勢，有望放慢，騰訊（00700）ADR最多較港跌30.2港元，折算低見676.8港元，收市重上700元水平，收報703.48港元，僅較港低0.5%。

即睇開市9點半重點：

    點擊圖片放大
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    +6

【美國聯儲局】鮑威爾：經濟復甦仍不平衡　需時取得實質進展

（2）Tesla曾跌13.3%，低見619.5美元，低於納入標指時的股價，反映美國若通脹重臨，投資者真的會急於拋售；Tesla收市僅跌2.2%，收報698.84美元，盤後更抽升逾2%，亦反映若通脹憂慮紓緩，投資者樂於買貨。巴克萊就指，Reddit帖文作怪。

【Tesla股價】巴克萊：Reddit帖文推升特斯拉股價超過基本面 Tesla曾跌逾1成、最新收窄至2%

（3）女股神押注科技股，若通脹憂慮持續，旗下投資亦首當其衝。

【科技股女股神】美債息升科技股挫　女股神Cathie Wood旗艦基金急瀉

（4）友邦升勢與其話是債息影響，更多似是疫情受控，有望通關，保險經紀又可密密做大陸客生意。

【新舊經濟股】債息上升舊經濟股抬頭　 友邦更強升逾4%　

（5）股市形勢危急，鮑威爾講話前，小鵬汽車股東即批股，高位套現。美股水當然難抽乾，不過就反映股東對業務前景看法。

【電動車】小鵬汽車股東禁售期屆滿折讓7.2%配股 蔚來、Tesla齊挫一成

（6）滙豐派息進程，仍有不穩定性。

【滙豐HSBC業績】滙豐CEO祈耀年：未決定未來每半年或每季派息　2022年底前不考慮再推回購計劃

（7）賽生藥業超購情況嚴重，上限定價亦可以預期。

【新股IPO】賽生藥業6600擬上限18.8元定價

 

【專注腫瘤及重症感染藥物 賽生藥業穩佔高增長治療領域】http://bit.ly/3aIiIYo​​​​​​​

（8）攜程正推進第二上市進度，內地旅業市道要先了解。

【新股IPO】攜程據報最快4月來港上市　集資最多155億元、市值達1791億元

（9）核數師是否說「保留意見」就可以？財匯局的調查，或影響業界發展，意義重大。

【康宏環球】財匯局介入調查康宏財報、質疑核數師審計意見　馬時亨：至少一家監管機構告知嚴重性（第三版）

 

【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】http://bit.ly/3kbvNwv

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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