【美股收市】鮑威爾放鴿道指倒升  納指瀉4%後幾收復失地

美國長債息高企，加上資金換馬傳統經濟股，科技股早段爆發小股災，納指一度下滑近4% ; 惟聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）強調繼續維持寬鬆政策，美股逐步收復失地，納指收市僅跌0.5%，道指標指倒升。

道指一度急挫超過360點，收市升15點，報31537點。標指升4點，收報3881點。納指跌67點，收市報13465點；早段最多曾瀉529點。

大型科技股跌勢大幅收窄，Tesla（美：TSLA）一度瀉13%，收市僅跌2%;Facebook和Netflix收市齊升逾2%。

蘋果一度下滑逾6%，收市微跌0.11%；CNBC報道，蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)在股東大會上稱，計劃提高季度股息。庫克又暗示，疫情過後，蘋果可能恢復寫字樓辦公傳統方式，稱期望返回寫字樓工作，但暫時仍非合適時機。

鮑威爾發表維持量寬言論，緩和了市場對通脹升溫和債息反彈的憂慮，他周二出席國會參議院聽證會時表示，經濟仍取決於疫情及防控措施，目前復甦仍然不平衡，以及遠未達標，前路具有高度不確定性，但相信持續接種疫苗將會為加快經濟回復正常帶來希望，預期今年晚些時候經濟活動將會好轉。

但他重申，利率將保持接近零，直到就業充足和通脹升至2%，而且美聯儲不會因強勁的勞動市場而收緊貨幣政策。

10年期美債息企穩1.36厘，30年期債息曾高見2.2厘，創一年高位。投資者加快轉出已飛升的科技股，並轉向羅素2000指數和道指股票。

鮑威爾言論偏「鴿」，美滙升，金價軟。紐約4月期金周二收市跌0.1%，報1805.9美元。

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責任編輯：柯志宏