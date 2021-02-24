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數字貨幣交易所Bitfinex與紐約州和解 　賠償1.44億

股市 03:17 2021/02/24

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數字貨幣交易所Bitfinex與紐約州和解 ，賠償1.44億。

據外電報道，數字加密貨幣交易所Bitfinex針對隱瞞客戶和公司資金損失的指控，與紐約州總檢察長利詹姆斯（Letitia James）達成和解， 賠償1,850萬美元（約1.44億港元）。

紐約州總檢察長辦公室在一份聲明中表示，在沒有承認或否認任何不當行為的情況下，控制Bitfinex及其附屬穩定幣Tether的高管已同意和解。

在未來兩年內，紐約州官員將收到Tether儲備構成的季度報告。Bitfinex和Tether將結束在紐約州的所有交易活動。

紐約州最初於2019年開始調查Bitfinex。詹姆斯在聲明中稱：「Bitfinex和Tether肆無忌憚地非法掩蓋巨額財務損失，以維持他們的計劃並保護收益。Tether聲稱其虛擬貨幣在任何時候，都完全由美元支持，這是一個謊言。」

調查發現，Bitfinex母公司iFinex和Tether，對Tether的支持作出虛假陳述。Tether在兩家公司之間轉移了數億美元，以掩蓋Bitfinex巨額虧損的真相。

Bitfinex和Tether表示，他們仍在努力追回Crypto Capital關閉時損失的資金。作為對Crypto Capital調查的一部分，波蘭和葡萄牙等國的政府機構扣押了其資金。兩家公司表示，部分資金可能已經損失。

編輯：李勝君


 

虛擬貨幣 數碼貨幣 波蘭 葡萄牙 紐約州

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