【騰訊股價】騰訊據報獲准入股意大利支付平台Satispay　股價微跌

▲ 意大利據報批准騰訊和美國Square，對該國移動支付平台Satispay投資。

意大利據報批准騰訊和美國Square，對該國移動支付平台Satispay投資。據彭博社報道，意大利當局批准騰訊和美國金融科技公司Square，對意大利移動支付平台Satispay的投資計劃。去年首10個月，Satispay的交易量達到4億歐元，比2019年增長78%。騰訊今早暫守住700關，微跌0.4%，報704元。

路透社此前報道，意大利移動支付平台Satispay在去年11月宣布，完成9,300萬歐元C輪融資。該輪融資由騰訊、Square、TIM Ventures、LGT Lightstone等多家機構共同領投。該輪融資完成後，Satispay的平台估值達2.48億歐元。

此前，Satispay首席執行官達瑪索曾表示，公司目標是到2022年底，用戶數量將增加三倍。Satispay成立於2013年，用戶可在其移動支付應用程序上，進行交易付款和貨幣兌換。

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記者：李勝君