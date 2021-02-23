【美國聯儲局】鮑威爾：經濟復甦仍不平衡　需時取得實質進展

美國聯儲局主席鮑威爾 （Jerome Powell）出席聽證會時表示，經濟復甦仍然不平衡，以及遠未達標，前面的道路具有高度不確定性。雖然不能低估目前所面對的挑戰，但相信前景將會持續改善，特別是接種疫苗將會加快經濟回復正常。

鮑威爾指，聯儲局將致力於使用所有工具來支持經濟，確保在這困難時期復甦盡可能強勁。

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鮑威爾指，經濟進程繼續取決於疫情及防控措施，自去年夏天經濟活動急劇反彈之後，動力已大幅放緩，主要受累於疫情反彈。近數周新增病例和住院人數持續下降，持續進行接種疫苗為今年稍後的時間回復正常提供希望。

他又指，自去年春季以來，整體經濟活動復甦大部分歸功於前所未有的財政和貨幣行動，這為許多家庭，企業和社區提供了必要的支持。

鮑威爾又稱，新冠肺炎大流行給通脹造成重大影響，在受疫情影響最嚴重的部門價格尤其疲軟，通脹仍低於聯儲局2%的長期目標。

近期美國失業人數有所改善，但鮑威爾指出，聯儲局不會僅僅為了強勁的勞動力市場而收緊貨幣政策，並重申尋求實現平均通脹率達2%。這意味，當通脹一直低於2%，會推出適當的貨幣政策令通脹高於2%。

他指，聯儲局將繼續以目前的速度買債，直至朝著的目標取得實質性進展。由於距離就業和通脹目標還有很長的路要走，經濟可能需要一些時間才能取得實質進展。聯儲局會在買債步伐發生任何調整之前與外界溝通。

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編輯：袁諾曦