  • 21°C
香港時間 : 2021224日 (三) 00:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Tesla股價】巴克萊：Reddit帖文推升特斯拉股價超過基本面 Tesla曾跌逾1成、最新收窄至2%

當炒股 23:46 2021/02/23

分享：

巴克萊稱，Reddit帖文推動特斯拉股價上漲超過基本面。

特斯拉Tesla（美：TSLA）自去年下半年股價大幅上漲，投行巴克萊（Baclays）最新在發予客戶的一份報告中表示，Reddit帖文推動特斯拉股價上漲超過了公司的基本面，該汽車製造商的股票是基於情感而非基本面來交易。

特斯拉周二美股早段曾急跌13%，低見619美元；惟其後跌幅迅速收窄，最新跌2.4%，報698美元。

巴克萊在報告中稱，特斯拉股價表現和Reddit帖文之間的聯繫「看上去非常真實」，「我們遺憾地發現社交媒體對Tesla股價的影響超過公司實際上的財務指標、基本面甚至估值。」

Tesla購比特幣帳面賺逾45億　馬斯克：我不是投資者，是工程師【下一頁】

該行又指，在分析Reddit旗下社群「r/WallStreetBets」（WSB）僅提及TSLA的帖文數量和特斯拉股價後，發現兩者呈正相關關係。

WallStreetBets為網絡論壇Reddit旗下討論股票的社群，聚集大量美國年輕散戶，多隻WSB概念股曾經遭瘋炒。最著名為WSB網民上月上演的「挾淡倉大戰」，令遊戲驛站GameStop（美：GME）、AMC院線（美：AMC）、黑莓（美：BB）等多隻股票股價飆升。

【提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用】

【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【遊戲驛站GME】GME挾淡倉領軍人物Keith Gill遭集體訴訟　涉嫌證券欺詐及操縱市場

遊戲驛站GME一戰成名　Reddit新一輪融資估值翻一番至60億美元

編輯：陳健婷

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 馬斯克 GameStop（美：GME）

上一篇文章

【科技股女股神】美債息升科技股挫　女股神Cathie Wood旗艦基金急瀉

下一篇文章

【新股IPO】賽生藥業6600擬上限18.8元定價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價