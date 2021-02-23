【Tesla股價】巴克萊：Reddit帖文推升特斯拉股價超過基本面 Tesla曾跌逾1成、最新收窄至2%

▲ 巴克萊稱，Reddit帖文推動特斯拉股價上漲超過基本面。

特斯拉Tesla（美：TSLA）自去年下半年股價大幅上漲，投行巴克萊（Baclays）最新在發予客戶的一份報告中表示，Reddit帖文推動特斯拉股價上漲超過了公司的基本面，該汽車製造商的股票是基於情感而非基本面來交易。

特斯拉周二美股早段曾急跌13%，低見619美元；惟其後跌幅迅速收窄，最新跌2.4%，報698美元。

巴克萊在報告中稱，特斯拉股價表現和Reddit帖文之間的聯繫「看上去非常真實」，「我們遺憾地發現社交媒體對Tesla股價的影響超過公司實際上的財務指標、基本面甚至估值。」

Tesla購比特幣帳面賺逾45億 馬斯克：我不是投資者，是工程師【下一頁】

該行又指，在分析Reddit旗下社群「r/WallStreetBets」（WSB）僅提及TSLA的帖文數量和特斯拉股價後，發現兩者呈正相關關係。

WallStreetBets為網絡論壇Reddit旗下討論股票的社群，聚集大量美國年輕散戶，多隻WSB概念股曾經遭瘋炒。最著名為WSB網民上月上演的「挾淡倉大戰」，令遊戲驛站GameStop（美：GME）、AMC院線（美：AMC）、黑莓（美：BB）等多隻股票股價飆升。

【提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用】

【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【遊戲驛站GME】GME挾淡倉領軍人物Keith Gill遭集體訴訟 涉嫌證券欺詐及操縱市場

遊戲驛站GME一戰成名 Reddit新一輪融資估值翻一番至60億美元

編輯：陳健婷