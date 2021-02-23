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【美股焦點】科技股大調整 納指最多曾跌逾3% ARKK一度最跌逾一成

股樓投資 23:14 2021/02/23

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美股持續下跌，美股三大指數全線下跌，道瓊斯工業平均指數跌0.72%或218.55點，報31294.72點；標普500指數跌1.03%或40點，報3836.43點；納斯達克指數跌2.28%或306點，報13225點，失守13240點的50天平均綫。

【美股分析】美股牛市仲未完？摩根指多項因素助燃 標指今年仍有12%升幅

中小型科技股成為今次跌市的重災區，深受散戶歡迎的女股神Cathie Wood旗下的投資旗艦ARK Innovation ETF（ARKK）一度跌逾一成，現時跌幅收窄至6.36%，報134.5美元，基金第一大持倉亦一度跌逾12%，現時跌幅收窄至7.27%，報662.46美元。

蘋果 (AAPL)、微軟 (MSFT)、臉書 (FB)、Alphabet(GOOGL)、亞馬遜 (AMZN)、Netflix(NFLX)  等重磅股亦難逃下跌的命運，跌幅1.45%至3%不等，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）今天（23日）出席國會聽證會，他重申保持利率接近零厘水平，直到充分就業及通脹上升至2%。

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撰文 : 林展鋒

就業 美股 ETF 基金 鮑威爾 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 指數 通脹

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