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【電動車】小鵬汽車股東禁售期屆滿折讓7.2%配股 蔚來、Tesla齊挫一成

股市 22:57 2021/02/23

分享：

小鵬汽車股東折讓最多7.2%配股。

小鵬汽車（美：XPEV）股東Shanghai Cheyou Enterprise Management擬配售1050萬股ADR，配售價為35.25至35.75美元，較昨日收市價折讓5.92%至7.24%，涉資約3.75億美元（約29.3億港元）。小鵬汽車美股低開4.2%，早段跌幅擴大，曾低見32.72美元，最新仍跌逾一成，報34.07美元。

其他新能源汽車股股價亦急挫，蔚來（美：NIO）跌逾12%，理想汽車（美：LI）跌逾11%，Tesla（美：TSLA）也挫逾一成。

小鵬汽車去年8月在美國上市，至周二Shanghai Cheyou的禁售期已經屆滿。根據小鵬去年12月提交美國證監會的文件，Shanghai Cheyou在去年4月行使認股權證買入1580萬股小鵬汽車。

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編輯：陳健婷

美股 配售 配股 汽車股 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV）

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