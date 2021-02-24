【新股IPO】賽生藥業6600傳超購1067倍、涷資2351億 擬上限18.8元定價

▲ 外電報道，據報賽生藥業擬上限定價18.8元，集資21.8億元。

內地生物製藥公司賽生藥業 （新上市編號：06600） 今日（24日）截止招股。據媒體報道，有市場消息指，賽生藥業公開招股獲得逾43萬人認購，公開發售部分錄得約1067倍超額認購，涷資約2351億元。此外，外電亦報道，據報賽生藥業擬上限定價18.8元，集資21.8億元。

據招股書，賽生藥業計劃發行1.16億股，招股價介乎17.2元至18.8元，一手（500股），入場費9494.7元。公司將於3月3日上市，並引入11名基石投資者，合共認購10.4億元股份。

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截至去年底止9個月，賽生藥業收入按年增22.7%至15.8億元人民幣，純利升41.6%至6.9億元人民幣。毛利率高達78.2%，按年增加近1個百分點，主要因為日達仙於去年上半年在需求及使用量增加，而產品的毛利亦高於其他。

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編輯﹕賴奕羚