【支援中小企】調查：中小企現金流不足　逾2成企業只夠營運1至3個月

▲ 金融科技公司Reap公布《2021中小企概況》問卷調查結果，發現21.3%中小企所持現金只夠維持1至3個月的營運。（Reap提供圖片）

疫情下不少中小企正面臨現金週轉困難，金融科技公司Reap公布《2021中小企概況》問卷調查結果，發現21.3%中小企所持現金只夠維持1至3個月的營運，另有24.8%中小企則持有18個月或以上的流動資金，反映近5成中小企(46.1%)未能有效及穩定地運作，因而產生現金緊缺或盈餘。

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Reap 於2020年12月至2021年2月訪問共385位中小企僱主，以網上問卷調查形式進行，旨在探討中小企如何應對疫情下的新常態，並分析其面臨的困難與需要。面對現金週轉困難，29.2%中小企選擇降低營運成本，亦有24.8%會嘗試增加收入，反映逾半中小企均秉持「開源節流」的宗旨。其餘受訪中小企則表示會向銀行或公營機構貸款（18.6%）、獲取政府資助（11.7%）及向親友借錢（6.7%）。

調查顯示疫情對其營運現金造成的打擊程度，以5分為最嚴重，調查錄得平均分為3，反映中小企實踐現金流最優化亦有所困難，大多數企業均計劃縮減營運規模（11.2%）或結束營運（5.5%）。然而，亦有36.9%受訪中小企計劃維持現有營運規模，更有28.3%準備擴展，反其道而行之。

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責任編輯：朱悅瀅