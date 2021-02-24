  • 19°C
香港時間 : 2021224日 (三) 08:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【支援中小企】調查：中小企現金流不足　逾2成企業只夠營運1至3個月

商業 08:30 2021/02/24

分享：

金融科技公司Reap公布《2021中小企概況》問卷調查結果，發現21.3%中小企所持現金只夠維持1至3個月的營運。（Reap提供圖片）

疫情下不少中小企正面臨現金週轉困難，金融科技公司Reap公布《2021中小企概況》問卷調查結果，發現21.3%中小企所持現金只夠維持1至3個月的營運，另有24.8%中小企則持有18個月或以上的流動資金，反映近5成中小企(46.1%)未能有效及穩定地運作，因而產生現金緊缺或盈餘。

【財政預算案2021】中小企冀延長「還息不還本」計劃　派消費券刺激本地消費

【財政預算案2021】財政預算案明日發布　中小企冀有更多貼地支援

Reap 於2020年12月至2021年2月訪問共385位中小企僱主，以網上問卷調查形式進行，旨在探討中小企如何應對疫情下的新常態，並分析其面臨的困難與需要。面對現金週轉困難，29.2%中小企選擇降低營運成本，亦有24.8%會嘗試增加收入，反映逾半中小企均秉持「開源節流」的宗旨。其餘受訪中小企則表示會向銀行或公營機構貸款（18.6%）、獲取政府資助（11.7%）及向親友借錢（6.7%）。

調查顯示疫情對其營運現金造成的打擊程度，以5分為最嚴重，調查錄得平均分為3，反映中小企實踐現金流最優化亦有所困難，大多數企業均計劃縮減營運規模（11.2%）或結束營運（5.5%）。然而，亦有36.9%受訪中小企計劃維持現有營運規模，更有28.3%準備擴展，反其道而行之。

【財政預算案2021】廠商會盼政府可精準支援市民及企業　籲盡快與內地重新通關

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

疫情衝擊公關及傳訊業　近2成遭減薪或被逼放無薪假
2021/02/23
疫情衝擊公關及傳訊業　近2成遭減薪或被逼放無薪假
【財政預算案2021】中小企冀延長「還息不還本」計劃　派消費券刺激本地消費
2021/02/23
【財政預算案2021】中小企冀延長「還息不還本」計劃　派消費券刺激本地消費
【財政預算案2021】財政預算案明日發布　中小企冀有更多貼地支援
2021/02/23
【財政預算案2021】財政預算案明日發布　中小企冀有更多貼地支援
【財政預算案2021】廠商會盼政府可精準支援市民及企業　籲盡快與內地重新通關
2021/02/23
【財政預算案2021】廠商會盼政府可精準支援市民及企業　籲盡快與內地重新通關
疫情 金融 銀行

下一篇文章

【疫市求職】數碼港下月辦網上招聘博覽　提供逾1,300個創科職位（附登記連結）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運