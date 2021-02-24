【網民熱話】嚴選全港靚景單位 1千萬以下有成交？ 網民：如同置身馬爾代夫（多圖）

香港是個福地，有山有水還有高樓大廈。最近就有網民於網上討論區發文，讓大家嚴選全港一千萬以內最靚景觀單位。帖文裏有提及山景單位，但更多網民心水海景。

該帖文一出引起熱議，樓主心水揀土瓜灣旭日豪庭，「600尺以內單位都做到1000萬。向東或東南，望晒成個港島東＋九龍東」。也有網民表示，「睇過咁多海景樓，屯門邁亞美海灣呢個真心最癲，唔講以為去左馬爾代夫」。至於網民其他心水選擇包羅港、九、新界不同樓盤。

港島區的選擇有：

小西灣藍灣半島，有180度東北方向海景，可以看到將軍澳日夜景，巴士去港島其他地方都方便。

銅鑼灣伊利莎伯大廈，近地鐵又能看到海景，十分方便。

看準時機就能1000萬內買到海景：西環域多利道傲翔灣畔，可以看到昂船洲和青馬大橋，西環加多近山，看到海景又交通方便。

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九龍區的選擇有：

土瓜灣旭日豪庭，600尺以內單位都做到1000萬，向東/東南，能看到港島東＋九龍東

奧運站凱帆軒，唯一一個在奧運地段1000萬內的海景單位。

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新界區的選擇有：

深井浪翠園，網民稱600萬不到，早上上班可欣賞日出。

荃灣麗城花園，雖然交通配套不太方便但勝在有180度海景。

馬鞍山迎濤灣，看到沙田及中文大學的景色，網民讚「勁正。」

屯門邁亞美海灣，雖然交通配套不太方便但勝在有180度海景，如同在馬爾代夫一樣。

網民嚴選的靚景樓盤景觀：

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責任編輯：張瑋婷