【網民熱話】嚴選全港靚景單位 1千萬以下有成交？ 網民：如同置身馬爾代夫（多圖）

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【教育積木人@iM網欄】 多一點創意 別讓疫情阻隔聾人與社會溝通
香港是個福地，有山有水還有高樓大廈。最近就有網民於網上討論區發文，讓大家嚴選全港一千萬以內最靚景觀單位。帖文裏有提及山景單位，但更多網民心水海景。
該帖文一出引起熱議，樓主心水揀土瓜灣旭日豪庭，「600尺以內單位都做到1000萬。向東或東南，望晒成個港島東＋九龍東」。也有網民表示，「睇過咁多海景樓，屯門邁亞美海灣呢個真心最癲，唔講以為去左馬爾代夫」。至於網民其他心水選擇包羅港、九、新界不同樓盤。
港島區的選擇有：
【網民熱話】30歲失業還借錢給朋友 存款只剩幾萬 網民：借錢=送錢比人 【下一頁】
九龍區的選擇有：
【大行點睇】瑞銀料銅鋁需求持續上升 續看好金屬板塊表現 五礦大升近一成【下一頁】
新界區的選擇有：
網民嚴選的靚景樓盤景觀：
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責任編輯：張瑋婷