【疫市求職】數碼港下月辦網上招聘博覽　提供逾1,300個創科職位（附登記連結）

▲ 數碼港將於3月12日至13日舉行網上招聘博覽，提供逾1,300個涉及不同範疇的職位。 （數碼港提供圖片）

疫情下創科企業繼續招聘人手，數碼港將於3月12日至13日舉行網上招聘博覽，透過虛擬互動平台連繫創科業界與本地求職者，已有超過170間大型企業、科技公司及初創參與，提供逾1,300個涉及不同範疇的職位。

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今年參加虛擬互動招聘博覽的公司及它們所提供的職位相比去年再創新高，參加公司涉及金融科技、智慧生活、數碼娛樂、人工智能、大數據、區塊鏈和網絡安全等行業，尤其以金融科技及智慧生活為主，為準畢業生及年青人提供就業機會。

今年除了招聘技術人才外，創科界對業務拓展人才需求顯著上升，例如市場推廣及網絡營銷等，佔所有職位高達4成，反映社會經歷數碼轉型，促使不少初創企業由研發階段發展至推廣業務層面，亦反映就算不是修讀電腦或工程的求職者，同樣有充足機會晉身創科行業。

數碼港虛擬互動招聘博覽詳情

日期：2021年3月12至13日（星期五、六）

時間： 上午11時至下午6時

費用：全免

報名登記：www.hkcyberport.vfairs.com

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責任編輯：朱悅瀅