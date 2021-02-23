  • 21°C
香港時間 : 2021223日 (二) 20:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市求職】數碼港下月辦網上招聘博覽　提供逾1,300個創科職位（附登記連結）

商業 20:22 2021/02/23

分享：

數碼港將於3月12日至13日舉行網上招聘博覽，提供逾1,300個涉及不同範疇的職位。 （數碼港提供圖片）

疫情下創科企業繼續招聘人手，數碼港將於3月12日至13日舉行網上招聘博覽，透過虛擬互動平台連繫創科業界與本地求職者，已有超過170間大型企業、科技公司及初創參與，提供逾1,300個涉及不同範疇的職位。

【疫市就業】調查：香港兩成公司繼續凍薪　科技相關行業今年有機加薪

【疫市職位變革】人力專家：宜學跨部門知識增值　掌握應用科技助轉型

今年參加虛擬互動招聘博覽的公司及它們所提供的職位相比去年再創新高，參加公司涉及金融科技、智慧生活、數碼娛樂、人工智能、大數據、區塊鏈和網絡安全等行業，尤其以金融科技及智慧生活為主，為準畢業生及年青人提供就業機會。

今年除了招聘技術人才外，創科界對業務拓展人才需求顯著上升，例如市場推廣及網絡營銷等，佔所有職位高達4成，反映社會經歷數碼轉型，促使不少初創企業由研發階段發展至推廣業務層面，亦反映就算不是修讀電腦或工程的求職者，同樣有充足機會晉身創科行業。

數碼港虛擬互動招聘博覽詳情
日期：2021年3月12至13日（星期五、六）
時間： 上午11時至下午6時
費用：全免
報名登記：www.hkcyberport.vfairs.com

【疫市就業】專家教路：畢業生先試不同工種汲工作經驗　避免空白期

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【疫市就業】調查：香港兩成公司繼續凍薪　科技相關行業今年有機加薪
2021/02/20
【疫市就業】調查：香港兩成公司繼續凍薪　科技相關行業今年有機加薪
【疫市職位變革】人力專家：宜學跨部門知識增值　掌握應用科技助轉型
2021/02/20
【疫市職位變革】人力專家：宜學跨部門知識增值　掌握應用科技助轉型
【數碼轉型】建造業缺科技人才及資金　近半受訪者認為普及應用科技需時5年
今日
【數碼轉型】建造業缺科技人才及資金　近半受訪者認為普及應用科技需時5年
疫情衝擊公關及傳訊業　近2成遭減薪或被逼放無薪假
今日
疫情衝擊公關及傳訊業　近2成遭減薪或被逼放無薪假
招聘會 求職招聘 Fintech 大數據 區塊鏈

下一篇文章

疫情衝擊公關及傳訊業　近2成遭減薪或被逼放無薪假
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？