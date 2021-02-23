證監會上季賺2.69億　牌照申請數量按年跌逾2成

▲ 證監會上季收入按年增加64%至7.36億元。

證監會公佈最新季度報告，去年10月至12月期間，證監會財政轉好，收入按年急升逾6成至7.36億元；盈餘為2.69億元，比2019年同期的3899萬元虧損有明顯改善。香港證券市場每日平均成交額未見明顯變化，僅按季微升1.34%至1510億元。

證監會上季收入按年大增64%至7.36億元；季度支出為4.67億元，按年減少4%，按季則減少11%；盈餘為2.69億元。至去年12月底，證監會儲備為73億元，其中30億元預留作日後可能購置辦公室物業用途。

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執法行動方面，證監會季內因應股價及成交量的異動，提出了2,157項索取交易及帳戶紀錄的要求，按年跌6.4%。因應欺詐及其他失當行為強制任何人交出與某上市公司有關的紀錄和文件的查訊，按年升11.5%至13宗；因應調查市場失當行為、欺詐、不當行為及違反紀錄的失當行為，相關指示按年下降7.3%至54宗；期內，已完成調查按年升9.7%至44宗，已展開調查則按年跌4.4%至61宗。證監會亦於季內對3間持牌機構及3名人士採取紀錄處分，涉及罰款達27.2億元。

持牌機構方面，至12月底，持牌機構數目為3122間，按年升1.2%；持牌人士為43,983人，按年微跌0.6%。證監會期內收到1333宗牌照申請，按年跌26.4%；新受規管活動申請數量按年跌16.1%至4653宗。

證監會亦在季內審閱了34宗新上市申請，按年跌26.9%。當中兩宗採用不同投票權架構的公司，以及4宗來自尚未有盈利的生物科技公司申請。

此外，證監會亦在12月發放首個牌照予香港某間虛擬資產交易平台，該平台只為專業投資者提供服務。

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編輯﹕賴奕羚