  • 21°C
香港時間 : 2021223日 (二) 21:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡攻擊】黑客惡意攻擊數量高企　報告：年輕人最容易遭網絡欺詐

科技 20:45 2021/02/23

分享：

據LexisNexis Risk Solutions近日發布的《網絡犯罪分析報告》指出，最容易遭遇網絡詐騙的年齡組別爲25歲或以下人士。

新冠疫情在全球大爆發，促使遙距商務、網購變得愈來愈普遍，不法份子也趁機利用消費者防範能力薄弱的特點，進行網絡詐騙。根據LexisNexis Risk Solutions近日發布的《網絡犯罪分析報告》指出，最容易遭遇網絡詐騙的年齡組別爲25歲或以下人士，其次則爲長者，而長者同時亦是損失最多金錢的組別。

【網絡攻擊】美國「SolarWinds」大型網絡攻擊持續　微軟確認超過40個組織受害

【網絡安全】黑客藉Google Alerts　誘騙用戶安裝垃圾軟件

網絡犯罪分析報告提到，2020年全年的數碼交易數量急升，Digital Identity Network於2020年共處理471億宗交易，較前一年度增加120億宗。在所有數碼業務當中，LexisNexis Risk Solutions觀察到的網絡詐騙比率與前一年相比有下跌趨勢，在2020年內人類發動的攻擊數量下降約1.84億宗。

縱使跨行業的攻擊率有所下跌，但因自動程式機械人的攻擊爲欺詐者提供了一種廉價、快捷及有效的初始攻擊方法，令惡意攻擊的數量依然高企，自動程式機械人的攻擊數量就增加了1億宗。該報告分析了由2020年7月至12月中的246億宗交易，發現針對身份驗證的自動程式機械人攻擊十分普遍。

報告又指，現時針對新建立帳戶的攻擊率高企，反映了欺詐者的關鍵切入點是透過竊取數據以圖利。LexisNexis Risk Solutions欺詐與識別市場策劃總監Rebekah Moody指出，網絡犯罪份子先爲機會主義者，亦是僞裝大師。他們總是在尋找新的目標，不論是新的信貸額度、新的綫上業務或是新的數碼消費者。

而在這段期間，許多網絡新手首次上綫，是最容易遭受網絡欺詐的一群，令千禧一代（millennials）和Z世代（Gen Z）成為重點目標之一。其次為75歲或以上的年齡組別，報告分析指由於75歲或以上的使用者一般不太熟悉最新的數碼技術，所以更容易遭受詐騙及釣魚攻擊。

電商支付交易　成欺詐者竊取金錢關鍵機會

LexisNexis Risk Solutions發現， 因金融服務業多數情况是可信賴的客戶作大量的重複登錄交易，令其總體攻擊率較低，但唯獨支付交易的攻擊率卻高於其他行業，成為欺詐者竊取金錢的關鍵機會。

與其他行業相比，電子商務受自動程式機械人的攻擊的增加幅度最大。透過流動裝置作電子商務支付的攻擊率達2.7%，高於其他行業，這對該業務來說顯然是一大風險。

Moody強調，各大企業必須時刻識別及降低潜在風險，以保障消費者免於淪爲網絡欺詐的受害者。他續稱，建立分層防禦是關鍵所在，讓數碼身份智能與真實身份辨識方案以及行爲生物識別技術結合，可爲企業避免難以預測的欺詐手法。數碼身份智能對於企業瞭解每個登入身份的行爲、交易歷史及裝置智能至關重要。

【網絡安全】Google調查：逾5成家長對子女網絡安全問題感憂慮

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【網絡安全】安全研究機構踢爆　近3萬部蘋果Mac感染電腦病毒
2021/02/22
【網絡安全】安全研究機構踢爆　近3萬部蘋果Mac感染電腦病毒
【網絡安全】現代旗下Kia被爆遭勒索軟件襲擊　威脅以1.55億換取解密金鑰
2021/02/19
【網絡安全】現代旗下Kia被爆遭勒索軟件襲擊　威脅以1.55億換取解密金鑰
【網絡安全】Google Play商店下載破千萬　熱門條碼掃描App慘遭木馬程式入侵
2021/02/09
【網絡安全】Google Play商店下載破千萬　熱門條碼掃描App慘遭木馬程式入侵
【網絡安全】網絡勒索軟件攻擊致IKEA突然停業　專家：宜即時向有關機構通報
2021/01/28
【網絡安全】網絡勒索軟件攻擊致IKEA突然停業　專家：宜即時向有關機構通報
疫情 流動裝置 金融 黑客 金融服務 機械人

下一篇文章

【每日焦點】MWC 2021開鑼！5G應用成焦點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone】傳iPhone 13將新增「Always-on」功能　可待機顯示電量及時間
【iPhone】傳iPhone 13將新增「Always-on」功能　可待機顯示電量及時間
【Bitcoin】挖礦耗電超阿根廷一年用電　足夠全英國電熱水壺用27年
【Bitcoin】挖礦耗電超阿根廷一年用電　足夠全英國電熱水壺用27年
【Bitcoin】Apple Pay現已接受比特幣支付　同時支援其他加密貨幣穩定幣
【Bitcoin】Apple Pay現已接受比特幣支付　同時支援其他加密貨幣穩定幣
【Clubhouse熱潮】被揭用戶數據疑「送中」　Clubhouse宣布加強數據保安加密
【Clubhouse熱潮】被揭用戶數據疑「送中」　Clubhouse宣布加強數據保安加密
【智能手錶】Apple Watch佩戴人數達1億　去年新用戶達3000萬
【智能手錶】Apple Watch佩戴人數達1億　去年新用戶達3000萬
【Tesla】電費與維修費一覽　Model 3兩年僅花3.6萬元
【Tesla】電費與維修費一覽　Model 3兩年僅花3.6萬元