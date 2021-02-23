【網絡攻擊】黑客惡意攻擊數量高企　報告：年輕人最容易遭網絡欺詐

▲ 據LexisNexis Risk Solutions近日發布的《網絡犯罪分析報告》指出，最容易遭遇網絡詐騙的年齡組別爲25歲或以下人士。

新冠疫情在全球大爆發，促使遙距商務、網購變得愈來愈普遍，不法份子也趁機利用消費者防範能力薄弱的特點，進行網絡詐騙。根據LexisNexis Risk Solutions近日發布的《網絡犯罪分析報告》指出，最容易遭遇網絡詐騙的年齡組別爲25歲或以下人士，其次則爲長者，而長者同時亦是損失最多金錢的組別。

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網絡犯罪分析報告提到，2020年全年的數碼交易數量急升，Digital Identity Network於2020年共處理471億宗交易，較前一年度增加120億宗。在所有數碼業務當中，LexisNexis Risk Solutions觀察到的網絡詐騙比率與前一年相比有下跌趨勢，在2020年內人類發動的攻擊數量下降約1.84億宗。

縱使跨行業的攻擊率有所下跌，但因自動程式機械人的攻擊爲欺詐者提供了一種廉價、快捷及有效的初始攻擊方法，令惡意攻擊的數量依然高企，自動程式機械人的攻擊數量就增加了1億宗。該報告分析了由2020年7月至12月中的246億宗交易，發現針對身份驗證的自動程式機械人攻擊十分普遍。

報告又指，現時針對新建立帳戶的攻擊率高企，反映了欺詐者的關鍵切入點是透過竊取數據以圖利。LexisNexis Risk Solutions欺詐與識別市場策劃總監Rebekah Moody指出，網絡犯罪份子先爲機會主義者，亦是僞裝大師。他們總是在尋找新的目標，不論是新的信貸額度、新的綫上業務或是新的數碼消費者。

而在這段期間，許多網絡新手首次上綫，是最容易遭受網絡欺詐的一群，令千禧一代（millennials）和Z世代（Gen Z）成為重點目標之一。其次為75歲或以上的年齡組別，報告分析指由於75歲或以上的使用者一般不太熟悉最新的數碼技術，所以更容易遭受詐騙及釣魚攻擊。

電商支付交易 成欺詐者竊取金錢關鍵機會

LexisNexis Risk Solutions發現， 因金融服務業多數情况是可信賴的客戶作大量的重複登錄交易，令其總體攻擊率較低，但唯獨支付交易的攻擊率卻高於其他行業，成為欺詐者竊取金錢的關鍵機會。

與其他行業相比，電子商務受自動程式機械人的攻擊的增加幅度最大。透過流動裝置作電子商務支付的攻擊率達2.7%，高於其他行業，這對該業務來說顯然是一大風險。

Moody強調，各大企業必須時刻識別及降低潜在風險，以保障消費者免於淪爲網絡欺詐的受害者。他續稱，建立分層防禦是關鍵所在，讓數碼身份智能與真實身份辨識方案以及行爲生物識別技術結合，可爲企業避免難以預測的欺詐手法。數碼身份智能對於企業瞭解每個登入身份的行爲、交易歷史及裝置智能至關重要。

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責任編輯：曾曉汶