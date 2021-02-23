【筍盤推介】 港島西上車屋苑位處名校網 5分鐘直達港鐵站 業主減價30萬 樓價只係「5字頭」

農曆新年過後，買家入市步伐愈來愈急，樓價600萬元以下的上車盤成買家吸納對象，原來於港島區仍有「5字頭」的上車屋苑，而且亦非常接近港鐵站，有意於港島區上車或買細單位收租的人士可留意一下。

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坐落於西區士美非路的嘉輝花園，樓齡約34年樓，設有4座，提供912個住宅單位，實用面積由198至457平方呎，間隔由開放式至2房。屋苑單位面積細細，相對樓價亦較低，除上車客外，亦備受長綫投資者追捧。屋苑最大特色，是屋苑中西區的小學11校網，是傳統名校網之一，堪稱「校網王」，一直備受望子成龍的家長歡迎。而且由屋苑步行至港鐵堅尼地城站只需5分鐘左右，交通十分便利。

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以下介紹的放盤單位，位於嘉輝花園B座低層B4室，實用面積265平方呎，間隔原為兩房，現改為一房單位，業主原叫價560萬元，現減價30萬元至530萬元。首次置業人士最高可承造9成按揭，換言之最低首期只需53萬元就可上車。

以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 堅尼地城嘉輝花園 B座 低層 B4室 （物業編號 : AO78797000） 實用面積: 265平方呎 間隔: 開放式（原則為2房間隔） 叫價 : 560萬元-->530萬元 賣點： 單位新淨企理

港島西區罕有上車盤，首次置業一按最高可達九成按揭，首期約53萬元

由屋苑步行5分鐘即達港鐵

樓下有超市，附近民生小店及食肆，康樂設施齊全，滿足日常吃喝玩樂需求

位於中西區的小學11校網，有不少知名官小或津貼的名校

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註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍