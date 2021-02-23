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【美股調整】Tesla盤前再跌逾6%　比特幣重挫至45000美元水平

股樓投資 19:46 2021/02/23

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美國國債孳息近期走高，市場預期通脹升溫引發美股出現調整，三大指數當中以科技股為主的納指最受衝擊。繼周一（22日）跌2.46%後，納指周二（23日）盤前再跌超1.5%，最新報13022點。投資者愛股Tesla（TSLA）周一跌逾8.5%，周二盤前再跌6%，現報670美元水平。

【美股焦點】ARKK再失守150元大關 美債息升至一年高位 納指開市跌逾1%【下一頁

相對美股而言，比特幣跌勢更為陡峭，Coindesk數據顯示，短短24個小時內，比特幣再挫15%，一度跌至45,047美元。此前，周日（21日）比特幣曾升穿58,000美元，創歷史最高記錄。其他虛擬貨幣同樣下跌，以太幣報1,448美元，24個小時內跌幅近兩成；瑞波幣報0.432361美元，跌幅近25%。

比特幣價格跌至45000美元水平

【Bitcoin】馬斯克嫌升幅太多 Bitcoin跌穿5萬美元大關【下一頁

伴隨著加密貨幣價格大幅波動，48小時內，已經有超過50萬投資者出現爆倉，涉及資金多至47.25亿美元，當中最大一筆爆倉規模達2,066萬美元。

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