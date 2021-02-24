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【教育積木人@iM網欄】 多一點創意  別讓疫情阻隔聾人與社會溝通

名人薈萃 15:26 2021/02/24

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晚上陪女兒，睡前她把弄著她的公仔，跟我分享了一個故事：她最愛的小箭豬公仔一直沒有朋友，因為牠身上有刺，其他動物朋友都不敢走近牠。小女覺得箭豬很可憐，想到一個辦法：她把箭豬身上的刺一根一根拔走，於是「箭豬有朋友了！」看著她興高采烈地把玩著公仔，我不忍告訴她﹕箭豬有了朋友，卻失去了自己，「箭」是箭豬的特點，沒有了箭，牠再也不是箭豬。她善意為箭豬擴闊朋友圈，卻無視了箭豬本身的限制與需要。

第二天跟一位聾人朋友食飯，也聽到一個相近的、要「小眾改變自己，以迎合大眾」的故事。在疫情肆虐的大半年裏，因為所有人也掛上的口罩，聾人朋友被誤會了多次，也有點消沉，口罩完全阻隔他跟健聽人士的溝通，究其原因，與香港的聾人教育有關。

香港的聾童教育，有「口語」與「手語」教學、以及「兩者並用」等三種形式。七零年代，本地手語仍未普及，聾人必須使用口語溝通。所謂的「口語教學」，與我們一般理解的不同，主要是訓練聾人學生學習讀唇，解讀健聽人士的說話，而最終目標，是讓聾童融入健聽社會。為什麼聽障人士要融入健聽人士的世界？這與1968年政府推行的「融合教育」有關，當年的特殊教育政策主張：「殘障兒童應儘可能跟一般兒童接受同樣的教育」，於是，政府增撥資源為所有聽障學童免費提供助聽器，後來更發展到為聾童排期進行人工耳蝸手術，手術後會安排他們到主流學校就讀。我的聾人朋友，雖然沒有接受過手術，但整個少年的學習階段，也只接受「口語教學」，他帶笑表示：大部分聾童也看不明老師的「講解」，靠自己閱讀，但字太深，理解有限，久而久之，會失去學習興趣。他當年完全沒有接受過正規的手語教育，就算有打手語，也只是跟自己的同學自創，像我們的「方言」，方便小圈子之間溝通，與後來盛行的正規本地手語學習截然不同。可以說：作為一個聾人，他跟健聽人士靠唇讀未能有效溝通，跟新一代的聽障人士打手語也不順暢，變得兩邊也不是人。

最無奈的是這一年半，大家用口罩遮住了嘴巴，結果與人溝通的媒介：口型及表情，也看不到。其實聾人跟人溝通，既看手語，也觀察對方的表情及口型，方能判斷真正意思。口罩下的日子，大家也只露出眼睛，他跟本溝通不了。作為一名郵差，派信期間他多次被住客誤會，什麼「沒有禮貌」、「阻路」、「撞到人不會道歉」等名目經常出現，看著一雙雙猙獰的眼睛，他也解釋不了那麼多。他告訴我：曾經想過在心口掛一個「我是聾人」牌，讓其他人清清楚楚了解他的情況，但這種「自我標籤」的傻念頭，一下子就打消了。他只是繼續低下頭做自己的事，況且，其他人的破口大罵、冷言冷語完全影響不了他「清靜」的世界。可惜對方氣憤難耐，又沒有看更在中間為他解說，結果好幾次也投訴到郵局，上司找他來問話，他才明白事態嚴重。後來，他更因此被編排了做其他工作，盡量留在郵局內，令有些同僚略感不滿，他也只能無奈相對。

跟聾人朋友吃過飯後回家，晚上，女兒又開始玩她的「想像遊戲」，繼續將箭豬的刺拔走。這次，我問女兒﹕「箭豬可以不用拔掉自己的刺，不用傷害自己，也可以跟其他人好好溝通嗎？」小腦袋想了想，結果，她想到了「超級避彈衣」，她把一塊小被蓋在自己身上，然後才擁抱箭豬，即使觸碰到對方的尖刺，都不會感到痛楚；後來，她又想像幫箭豬塗「超柔軟洗頭水」，用完後可以將尖刺變得軟軟的，像初出生的那個樣子，其他小動物也不會害怕牠。與此同時，電視上播放著新聞片段，角落上的手語翻譯員掛上一個特制的口罩，中間是透明的，能見到口型及表情。我想﹕社會事物推陳出新，創意無限，如果新發明可以讓不同需要的人士有效互相溝通，又不用委屈自己，那應該是最美好的事。

參考資料：

施婉萍、路駿怡、盧瑞華及朱君毅（2011）。〈香港早期聾人教育與香港手語源流的關係〉。《教育學報》，39（1-2），139-156。

作者_教育積木人──彭樂謙、黎韻賢簡介

兩位資深教育工作者及學校輔導員，相信教育、輔導及心理學的理論，都可以如積木一樣好玩。從小朋友的成長，到教育體系各層面，都可以由學生、家長及學校共同建構， 只要有創意，就有新點子，教育無邊際，信念盡發揮！

彭樂謙 Keith Pang

註冊學校輔導員、註冊教師、認證LEGO® SERIOUS PLAY®引導師，曾於中小學及大學工作，並曾撰寫生涯規劃、照顧特殊學習需要教材套及學校輔導教材。

黎韻賢Mandy Lai

註冊教師，曾任職於中學及大學，並製作教材套協助幼稚園學生學習社交及情緒，亦曾籌辦跨障別（即混合視障、聽障、心理障礙及肢體障礙人士）的大型戲劇演出。

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