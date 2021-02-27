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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】我的馬賽克口罩 Mosaic stays with you

名人薈萃 12:25 2021/02/27

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終於有機會接種新冠疫苗了，來去自如相信不用等太久！政府剛開始放寬措施，朋友們急不及待約大餐，計劃多多，我卻不慌不忙，打完疫苗再算。


疫情把大家都憋壞了，有些人焦慮，有些人抑鬱，有些人變得暴累……我覺得自己是幸運的，儘管初時也有過緊張不安，但很快適應了這種不相往來的日子，逆來順受每段孤單的時光。


相信，馬賽克有很大的功勞。是它的治癒功能讓我心情愉快地創作，雖然緩慢卻滿足地看到由一小塊磚，逐點逐點成為一幅畫，把生活中的停滯變得生機活現。
上次提到AIMC (國際當代馬賽克藝術家協會）網上馬賽克口罩展，我的作品「Mosaic stays with you」也參與一份，趁機宣傳馬賽克藝術。在囗罩上砌了個紅心裏的馬賽克鉗，這小工具疫情間每天被我握在手中，真有肌膚之親。當然，每個人都有最想感謝的對象，我的作品只願啟發大家，領悟一下平日周遭被忽略而又一直相伴的人事物，可以是親人，可以是寵物，也可以是一件衫。

我的馬賽克口罩《Mosaic stays with me》


創作意念永遠源源不絕，製作卻是解決疑難的過程。馬賽克的托底物料一般是木頭、玻璃、陶瓷、金屬或石頭等硬物，在又輕又薄的口罩上砌馬賽克，實在難為。花了很長時間想不出頭緒，幾乎要放棄之際，在工作室發現了常用的工業用口罩，得咗！


在略厚的工業用囗罩上，鋪上水泥，待其變硬，共鋪了三層，效果非常滿意。然後可以砌馬賽克，弧形口罩是有點難度，但已不算一回事了。希望看到完成作品的朋友，多提意見。


疫情期間我還第一次應藝術解毒之邀合作舉行網上馬賽克工作坊，對我而言是珍貴的經驗。手作人教學嘛，不就是把自己所學和同樣愛好的人分享本事？其實並非那麼簡單，由選購材料，分配材料，計算成本，擬訂學費，寄運工具，設計課程，示範方法……好多都不屬於純粹的創作，簡直是另一門學問。

-為網上馬賽克工作坊設計的其中一款杯墊


重大的發現是，網上教學對馬賽克不很適合。當我示範後，如果學生掌握不到，我很難手把手去教，馬賽克是需要時間的創作，網上教學則有時間限制，對同學來說，不會是愉悅的體驗。


在社交隔離完全解封之前之後，我還是繼續砌馬賽克。

 

作者_洪捷簡介：

女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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撰文 : 洪捷

欄名 : Mosaic慢慢砌

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