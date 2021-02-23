【每日焦點】MWC 2021開鑼！5G應用成焦點

▲ 世界流動通訊大會2021（Mobile World Congress，MWC2021）終在今（23日）正式揭幕，在展覽首日，5G技術依然成為焦點。

世界流動通訊大會2021（Mobile World Congress，MWC2021）終在今（23日）正式揭幕，並首次以混合模式線上線下並行模式舉辦，成為今年首度開放實體展覽的科技展覽。而在展覽首日，5G技術依然成為焦點。

MWC主辦方全球行動通訊系統協會（GSMA）今在會上，發布《2021中國移動經濟發展報告》。報告指截至2021年1月，全球57個國家已有144個5G商用網絡，5G連接數目達到約2.35億。在2020年底，中國的5G連接數目更已超過2億，佔全球5G連接總數的87%，成為全球最大的5G市場。

【5G發展】報告：中國去年5G連接數目佔全球87% 料2025年破8億

與此同時，華為副董事長胡厚崑出席MWC開幕式時提到，華為將會持續從技術、産品、應用三個層面，透過5G來推動行業數碼化。

【MWC上海】疫情促行業數碼化 華為胡厚崑：將從三層面以5G推動

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責任編輯：曾曉汶