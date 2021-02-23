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【新股IPO】攜程最快4月來港上市你抽唔抽　傳集資最多156億元 市值達1791億元 招股前告訴你五大不可不知

股樓投資 19:53 2021/02/23

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今年新股或將成中概股天下！內地大型旅遊網站攜程正在籌備來港上市事宜，並已於農曆新年前正式遞交來港二次上市申請，市傳中金、高盛和摩通為保薦人。計劃集資約10億至20億美元（約77.5億至155億港元），最快4月來港上市。雖然還有一段時間，不過攜程來港上市始終會成本地股市焦點，大家也不妨預先了解一下公司的情況。

一. 早年已於美國上市

攜程於1999年創辦，於2003年12月在美國納斯達克上市。公司目前最新市值約167.8億美元（約1308億港元）。

二. 受疫情拖累影響業績

截至2020年9月底止第三季度，公司總收入按年增73%至54.6億元人民幣；純利錄15.8億元人民幣，去年第二季則蝕4.7億元人民幣。

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三. 股東架構響噹噹

攜程目前最大的機構股東是百度，持股6,915萬，持股比例達11.75%；而騰訊（0700）的南非大股東Naspers亦持有攜程5.59%的股權；至於其他機構投資者還包括富達、領航集團和貝萊德等。此外，攜程董事會執行主席兼聯合創始人梁建章，及副董事長、總裁兼聯合創始人範敏則分別持有攜程1.07%及1.77%。

四. 集團成員為人熟悉

為港人較熟悉的Skyscanner，是攜程的集團成員之一，亦是全球領先的旅遊搜索平台，提供對1,000多家航空公司上百萬條航線，以及汽車租賃和酒店的即時在綫比較。

五. 業務包羅萬有

攜程的業務包括：機票預訂、酒店預訂、度假預訂、商旅管理、旅遊知訊等。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

攜程（美：TCOM） 港股

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