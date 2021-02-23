香港商業專業評審中心冀透過議員 反映各行業對財政預算案期望

「PVCBS香港商業專業評審中心」的成員來自32個商會，涵蓋電器業、攝影器材業、化妝品業、鐘表業、中成藥業、汽車業、珠寶首飾業、地產代理業、毛皮業及美容美髮業等二十多個界別，具有廣泛的代表性。因應香港受社會事件及全球冠狀病毒肺炎重創，對香港的經濟、民生、工商百業造成雙重打擊，雪上加霜，對「商評中心」真正是嚴重重創，中心就此透過零售及批發界邵家輝議員向政府反映。

昨日(二月二十二日) 適逢新一份《財政預算案》公佈之前，由會長郭德亮皇家特許測量師聯同十五位會內執委，再度與邵議員見面積極表達有關 : 爭取財政司向市民派發零售及服務消費券、並要求政府盡快通關、及推出第三期保就業計劃，幫助各行各業渡過疫情困境！

最近疫情稍緩但還未全面通關，刺激內部消費是最有效振興經濟的方法，而當中最實際、最全面及最可行的方法是政府向每名市民派發零售及服務消費券，直接用於零售及服務，冀短期可循環刺激消費，令經濟復甦機會更高。

同時為了加快通關，可效法外國推出「疫苗護照」要求入境旅客要檢附72小時以內的檢驗陰性報告。檢疫文件或疫苗接種證明或許將成為未來旅遊必備文件。各國對「疫苗護照」是否可行觀點不一，支持方如美國、澳洲、西班牙、以色列、葡萄牙、丹麥等，鼓勵國民接種疫苗，相信「疫苗護照」能為開通旅遊創造條件，促進旅遊業和經濟恢復。

知悉政府資源有限，難再推出新一輪保就業計畫，希望政府能考慮類似計劃精準地幫助嚴重受疫情影響的行業，而避過一些根本沒有受疫情影響的行業。

「PVCBS香港商業專業評審中心」希望透過相關議員向政府反映推動救民於水火。

（資料由客戶提供）